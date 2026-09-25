L'ultima Italia di Mancini: la formazione schierata contro l'Olanda nel 2023
La partita con il Belgio segna il ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini. La sua ultima partita da Ct risale al 18 giugno 2023, finale per il terzo posto della Nations League contro l'Olanda, battuta 3-2 grazie alle reti di Dimarco, Frattesi e Chiesa. Ma chi scese in campo quel giorno con il 4-3-3 scelto da Mancini? Ecco l’undici titolare di quella che, fino a oggi, è stata l’ultima partita da commissario tecnico degli Azzurri
- Minuti giocati: 90'
- Minuti giocati: 90'
- Minuti giocati: 90'
- Ammonito al 90'+5
- Minuti giocati: 90'
- Minuti giocati: 74'
- Autore del gol del 1-0 al 6'
- Ammonito al 34'
- Minuti giocati: 90'
- Autore del gol del 2-0 al 20'
- Minuti giocati: 90'
- Minuti giocati: 85'
- Minuti giocati: 63'
- Minuti in campo: 85'
- Minuti giocati: 63'
- Minuti in campo: 27'
- Entrato al 63' al posto di Raspadori
- Minuti in campo: 27'
- Entrato al 63' al posto di Gnonto
- Autore del gol del 3-2 al 72'
- Minuti in campo: 16'
- Entrato al 74' al posto di Dimarco
- Minuti in campo: 5'
- Entrato all'85' al posto di Retegui
- Minuti in campo: 5'
- Entrato all'85' al posto di Verratti
- Alex MERET
- Guglielmo VICARIO
- Giovanni DI LORENZO
- Matteo DARMIAN
- JORGINHO
- Ciro IMMOBILE
- Leonardo BONUCCI
- Marcatori: 6' Dimarco, 20' Frattesi, 68' Bergwijn, 72' Chiesa, 89' Wijnaldum
- OLANDA (4-3-3): Bijlow, Dumfries, Geertruida (1' st Wijnaldum), Van Dijk, Aké, Wieffer (31' st Veerman), De Jong, Simons (19' st Koopmeiners), Malen (1' st Bergwijn), Gakpo, Lang (1' st Weghorst). All.: Koeman
- ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco (29' st Spinazzola), Frattesi, Cristante, Verratti (40' st Barella), Gnonto (19' st Chiesa), Retegui (40' st Pellegrini), Raspadori (19' st Zaniolo). All.: Mancini
- Ammoniti: Dimarco, Barella, Acerbi