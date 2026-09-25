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L'ultima Italia di Mancini: la formazione schierata contro l'Olanda nel 2023

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La partita con il Belgio segna il ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini. La sua ultima partita da Ct risale al 18 giugno 2023, finale per il terzo posto della Nations League contro l'Olanda, battuta 3-2 grazie alle reti di Dimarco, Frattesi e Chiesa. Ma chi scese in campo quel giorno con il 4-3-3 scelto da Mancini? Ecco l’undici titolare di quella che, fino a oggi, è stata l’ultima partita da commissario tecnico degli Azzurri

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