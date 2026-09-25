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Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky e in streaming su NOW

guida tv

Oggi, venerdì 25 settembre, appuntamento con la fase a gironi di Nations League. Su Sky e in streaming su NOW le migliori partite tra nazionali straniere del torneo oltre a tutte le sfide della Nations League Finals in programma a giugno 2027. Ecco le nazionali in campo oggi e sui canali Sky Sport da seguire alle 18.00 e alle 20.45 (anche attraverso Diretta Gol). Inoltre, dalle 20 e dalle 22.45 studi pre e postpartita di Italia-Belgio

NATIONS LEAGUE, 10 NUOVI CT PRONTI ALL'ESORDIO

Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW

Venerdì 25 settembre

  • Alle 18.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio

          ARMENIA-LETTONIA

          GEORGIA-IRLANDA DEL NORD

  • Alle 20.45: TURCHIA-FRANCIA su Sky Sport 251. Telecronaca Antonio Nucera
  • Alle 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio

          UNGHERIA-UCRAINA
          MONTENEGRO-CIPRO
          POLONIA-BOSNIA

          SVEZIA-ROMANIA

  • Dalle 20 e dalle 22.45: Studio pre e postpartita con Federica Masolin, Veronica Baldaccini, Beppe Bergomi e Stefano De Grandis
  • A mezzanotte (differita): ITALIA-BELGIO su Sky Sport Calcio. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

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