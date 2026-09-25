Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky e in streaming su NOWguida tv
Oggi, venerdì 25 settembre, appuntamento con la fase a gironi di Nations League. Su Sky e in streaming su NOW le migliori partite tra nazionali straniere del torneo oltre a tutte le sfide della Nations League Finals in programma a giugno 2027. Ecco le nazionali in campo oggi e sui canali Sky Sport da seguire alle 18.00 e alle 20.45 (anche attraverso Diretta Gol). Inoltre, dalle 20 e dalle 22.45 studi pre e postpartita di Italia-Belgio
Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Venerdì 25 settembre
- Alle 18.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
ARMENIA-LETTONIA
GEORGIA-IRLANDA DEL NORD
- Alle 20.45: TURCHIA-FRANCIA su Sky Sport 251. Telecronaca Antonio Nucera
- Alle 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
UNGHERIA-UCRAINA
MONTENEGRO-CIPRO
POLONIA-BOSNIA
SVEZIA-ROMANIA
- Dalle 20 e dalle 22.45: Studio pre e postpartita con Federica Masolin, Veronica Baldaccini, Beppe Bergomi e Stefano De Grandis
- A mezzanotte (differita): ITALIA-BELGIO su Sky Sport Calcio. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi