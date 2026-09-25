Nations League, le partite di oggi: dove vederle

Oggi, venerdì 25 settembre, appuntamento con la fase a gironi di Nations League. Su Sky e in streaming su NOW le migliori partite tra nazionali straniere del torneo oltre a tutte le sfide della Nations League Finals in programma a giugno 2027. Ecco le nazionali in campo oggi e sui canali Sky Sport da seguire alle 18.00 e alle 20.45 (anche attraverso Diretta Gol). Inoltre, dalle 20 e dalle 22.45 studi pre e postpartita di Italia-Belgio

NATIONS LEAGUE, 10 NUOVI CT PRONTI ALL'ESORDIO