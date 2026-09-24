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Italia-Belgio, minuto di silenzio per Mazzola e omaggio a Baresi all'Olimpico

Nations League

Prima di Italia-Belgio, in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma per la Nations League, la Figc renderà omaggio a Sandro Mazzola e Franco Baresi, morti nelle ultime settimane. Per Mazzola sarà osservato un momento di raccoglimento mentre prima del fischio d'inizio verrà omaggiato anche Baresi

ITALIA-BELGIO: PROBABILI FORMAZIONI

La Figc ricorderà Sandro Mazzola e Franco Baresi in occasione di Italia-Belgio, partita di Nations League in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma.

Prima del fischio d'inizio verrà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Mazzola. Nel corso del prepartita sarà reso omaggio anche a Baresi, altra grande figura della Nazionale scomparsa lo scorso 31 luglio. Un doppio ricordo per due campioni che hanno segnato la storia del calcio italiano e della maglia Azzurra.

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