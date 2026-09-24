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Lautaro-Barcellona, il ds Deco svela: "Ci piaceva ma l'Inter ha detto no". VIDEO

barcellona

Deco, direttore sportivo del Barcellona, ha svelato a Sky un retroscena su Lautaro Martinez, confermando l'interesse del club blaugrana per l'attaccante dell'Inter. "Lautaro è un giocatore fantastico, una leggenda dell'Inter e il capitano. Era tra gli attaccanti che pensavamo potessero essere da Barcellona ma quando il presidente dell'Inter ci ha detto che non era in vendita, per rispetto non ne abbiamo più parlato". Guarda il VIDEO qui sopra

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