Serie A Futsal, il programma della 3^ giornata

Al PalaTedeschi arrivano campioni d’Italia della L84 Torino, a punteggio pieno proprio come i giallorossi. Derby laziale a Orte tra Active Network Viterbo e Fortitudo Pomezia. Terza giornata, divisa tra venerdì e sabato, chiusa dal posticipo di Genzano tra Roma e Sandro Abate Avellino. Venerdì 25 settembre alle 20.30 live su Sky Sport Mix e NOW la partita tra Sporting Sala Consilina e Vinumitaly Petrarca

Dopo due turni disputati tutti insieme appassionatamente, la Serie A si sdoppia: la terza giornata di regular season è spalmata su due giorni , con quattro sfide in programma di venerdì- tra cui la gara tra Sporting Sala Consilina e Vinumitaly Petrarca da seguire su Sky Sport Mix e NOW - e le restanti tre di sabato.

Classifica e numeri alla mano, il PalaTedeschi è la location ideale per la sfida di cartello della terza giornata: Benevento e L84 Torino, le uniche a punteggio pieno, incrociano i propri destini. Entrambe segnano tantissimo, nove reti in due turni per parte: spettacolo assicurato. Anche la Covei Meta Catania Bricocity punta al tris a Giovinazzo, contro un Defender, però, che in casa, davanti al suo nutrito pubblico, ha già fermato sul pari la più quotata Sandro Abate Avellino.

Sporting Sala Consilina-Vinumitaly Petrarca su Sky: le parole di Detta e Giampaolo

Una delle quattro capolista a punteggio pieno della Serie A è su Sky. Lo Sporting Sala Consilina atteso dal testa-coda con il Vinumitaly Petrarca. Giuseppe Detta è il ritratto della felicità per tanti motivi: "Lo Sky Match da’ alla partita una visibilità nazionale – assicura il Vice Presidente dei Draghi - e per noi ha un significato particolare. Portare ancora una volta il nome dello Sporting Sala Consilina e del Vallo di Diano davanti a un pubblico così ampio significa rappresentare un intero territorio. Sul campo però servirà una prestazione all’altezza". Detta, dunque, cavalca l’onda dell’entusiasmo gialloverde: "Arriviamo a questa terza giornata dopo due partite che ci hanno dato indicazioni importanti. Abbiamo iniziato bene il campionato - continua - ma siamo ancora all’inizio di un percorso che richiede continuità, lavoro e attenzione. Il Petrarca rappresenta un altro test di livello e vogliamo affrontarlo con la stessa mentalità vista nelle prime gare". Luca Giampaolo, dal canto suo, spinge un Vinumitaly deciso a sbloccarsi: "Partita difficilissima, contro una grande squadra – ammette il tecnico dei patavini – noi ci siamo preparati benissimo e daremo il massimo per cercare di tornare a casa con una super prestazione e un risultato positivo".