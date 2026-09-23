In Nations League esordiranno ben 10 nuovi Ct, e alcuni sono dei big della panchina
Non solo il Mancini bis, anche Zidane e Jurgen Klopp sono pronti al loro esordio assoluto sulla panchina di una nazionale nella nuova Nations League (da seguire su Sky e NOW!). Sono in totale dieci i nuovi allenatori pronti a una nuova sfida, più due italiani che sono in carica da pochissimo: Maldera e Maran. Ma qual è la "mappa" completa delle 54 squadre? Eccoli tutti
ITALIA-BELGIO, LA FORMAZIONE DI MANCINI TRA CERTEZZE E DUBBI
- Come non partire da casa nostra e dalla nostra Nazionale. Roberto Mancini è l'uomo scelto per tornare sulla panchina azzurra dopo l'Europeo vinto nel 2021, all'alba dell'ennesima delusione Mondiale. Al suo fianco anche Claudio Ranieri, che ricopre il ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia
- Dopo dodici anni è terminata l'era di Didier Deschamps sulla panchina dei Blues. Al suo posto ufficiale l'arrivo di Zinedine Zidane, il super ex numero 10 già protagonista sul campo da assoluto fenomeno. Dopo le Champions col Real, è finalmente arrivata - parola sua - la panchina che tanto sognava. Contratto fino al 2030
- Un altro super big della panchina che - oggi - guida una nazionale. Klopp ha preso il posto di Julian Nagelsmann dopo il fallimento della Germania al Mondiale 2026. Per lui un contratto quadriennale fino al 2030. Era fermo dall'addio al Liverpool nel 2024.
- Dopo l'addio di Roberto Martinez alla fine del Mondiale, il Portogallo ha deciso di riparte da Jorge Jesus. Contratto quadriennale fino al 2030. Allenatore giramondo: ha guidato squadre in Turchia, Brasile e anche in Arabia Saudita, dove è già stato tecnico di Cristiano Ronaldo.
- Il Belgio è invece ripartito da Mark van Bommel. L'olandese, 49 anni, ha preso il posto di Rudi Garcia con un contratto fino all'Europeo del 2028. Nel suo staff ci sono anche Boudewijn Zenden, Maarten Martens e Reinier Robbemond. Da allenatore Van Bommel ha guidato, tra le altre, PSV, Wolfsburg e Anversa, con cui nel 2022/23 ha vinto campionato e Coppa del Belgio.
- Un'altra grande sorpresa della panchina: dopo oltre 40 anni di tecnici olandesi (l'ultimo era stato il santone Happel, austriaco, nel 1981), l'Olanda si affida a un allenatore straniero. L'ex stella del Barcellona ha sostituito Ronald Koeman e ha firmato un contratto fino al Mondiale del 2030. Sarà solo la sua terza squadra in carriera dopo Barcellona, appunto, e Al-Sadd.
- In Croazia è finito il lungo regno di Zlatko Dalic, dopo nove anni (e un secondo e un terzo posto al Mondiale!). Si tratta di un ritorno per Slaven Bilic, che aveva già guidato la sua nazionale dopo l'esperienza dal 2006 al 2012
- Ecco, qui non parliamo del ritorno di un allenatore straniero ma del primo Ct non della Repubblica Ceca nella giovane storia della nazione (1994 la prima volta ufficiale come 'Cechia'). Santiago Denia è un allenatore spagnolo che - dal 2010 - ha fatto tutta la trafila con le selezioni giovanili della Spagna (alla de la Fuente), mettendo in bacheca due Europei di categoria e l'oro Olimpico del 2024.
- Anche la Scozia ha una lunghissima e (quasi) esclusiva tradizione di soli allenatori scozzesi. L'unica eccezione era stato il tedesco Berti Vogts (ex campione d'Europa da Ct con la Germania nel 1996). Ora c'è Pocognoli, belga, ex terzino. Allena dal 2021, la sua ultima squadra era stata il Monaco. Ha preso il posto di Steve Clarke.
- I tifosi del Genoa lo ricorderanno senza alcun dubbio, con quel nome un po' strano e la 'ti' apostrofata. Due sole squadre in carriera: l'Ajax e il Genoa, appunto, nella Serie A (e B) anni Novanta. Ha iniziato la carriera in panchina da giovanissimo, ad appena 36 anni. Tanto Ajax a livello giovanile, poi tappe esotiche tra Australia, Messico, Grecia e Armenia. Oggi guida il Kazakistan.
- Loro hanno già guidato la loro nuova nazionale per due partite (a testa), ma in semplici amichevoli: ecco che la nuova Nations League sarà l'occasione per una sorta di debutto più "ufficiale". Parliamo di Andrea Maldera, storico collaboratore tecnico del Milan e oggi alla guida dell'Ucraina (Lega B); e di Rolando Maran, volto ben noto delle panchine italiane, oggi Ct dell'Albania (Lega C).
- Luis de la Fuente (Spagna)
- Thomas Tuchel (Inghilterra)
- Vincenzo Montella (Turchia)
- Brian Riemer (Danimarca)
- Ivan Jovanovic (Grecia)
- Craig Bellamy (Galles)
- Ståle Solbakken (Norvegia)
- Veljko Paunovic (Serbia)
- Andrea Maldera (Ucraina)
- Gheorghe Hagi (Romania)
- Boštjan Cesar (Slovenia)
- Goce Sedloski (Macedonia del Nord)
- Graham Potter (Svezia)
- Jan Urban (Polonia)
- Heimir Hallgrímsson (Repubblica d'Irlanda)
- Ran Ben Shimon (Israele)
- Sergej Barbarez (Bosnia ed Erzegovina)
- Franco Foda (Kosovo)
- Michael O'Neill (Irlanda del Nord)
- Ralf Rangnick (Austria)
- Murat Yakin (Svizzera)
- Willy Sagnol (Georgia)
- Marco Rossi (Ungheria)
- Rolando Maran (Albania)
- Vladimír Weiss (Slovacchia)
- Viktor Goncharenko (Bielorussia)
- Aleksandar Dimitrov (Bulgaria)
- Mirko Vucinic (Montenegro)
- Lilian Popescu (Moldavia)
- Jeff Strasser (Lussemburgo)
- Eghishe Melikyan (Armenia)
- Eyðun Klakstein (Isole Faroe)
- Jakob Friis (Finlandia)
- Arnar Gunnlaugsson (Islanda)
- Apostolos Mantzios (Cipro)
- Jürgen Henn (Estonia)
- Paolo Nicolato (Lettonia)
- Roberto Cevoli (San Marino)
- Aykhan Abbasov (Azerbaigian)
- Scott Wiseman (Gibilterra)
- Emilio De Leo (Malta)
- Konrad Fünfstück (Liechtenstein)
- Edgaras Jankauskas (Lituania)
- Koldo Álvarez (Andorra)