In Nations League esordiranno ben 10 nuovi Ct, e alcuni sono dei big della panchina

Non solo il Mancini bis, anche Zidane e Jurgen Klopp sono pronti al loro esordio assoluto sulla panchina di una nazionale nella nuova Nations League (da seguire su Sky e NOW!). Sono in totale dieci i nuovi allenatori pronti a una nuova sfida, più due italiani che sono in carica da pochissimo: Maldera e Maran. Ma qual è la "mappa" completa delle 54 squadre? Eccoli tutti

ITALIA-BELGIO, LA FORMAZIONE DI MANCINI TRA CERTEZZE E DUBBI