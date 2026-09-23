 Nations League 2026-2027, allenatori e ct: 10 sono nuovi | Sky Sport
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In Nations League esordiranno ben 10 nuovi Ct, e alcuni sono dei big della panchina

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Non solo il Mancini bis, anche Zidane e Jurgen Klopp sono pronti al loro esordio assoluto sulla panchina di una nazionale nella nuova Nations League (da seguire su Sky e NOW!). Sono in totale dieci i nuovi allenatori pronti a una nuova sfida, più due italiani che sono in carica da pochissimo: Maldera e Maran. Ma qual è la "mappa" completa delle 54 squadre? Eccoli tutti

ITALIA-BELGIO, LA FORMAZIONE DI MANCINI TRA CERTEZZE E DUBBI

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Nations League: 10 nuovi Ct pronti all'esordio

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