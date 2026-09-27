Nuovo impegno in Nations League dopo la sconfitta all'esordio, sfida di lunedì alle 20.45 a Bursa introdotta dal Ct Roberto Mancini: "Non dobbiamo agitarci dopo il Belgio, ora possiamo fare meglio e valutare altri giocatori". Su Romano: "Le critiche sul ricorso ai giovani non mi toccano, gli errori capitano anche ai più esperti". E sulla Turchia: "È forte e ha talento, sarà una partita difficile"

È iniziata con una sconfitta la seconda era di Roberto Mancini da Ct della Nazionale italiana. Serata negativa all'Olimpico, dove il Belgio ha vinto 2-0 nella prima uscita della nuova Nations League. Si torna subito in campo per il secondo impegno a Bursa, casa della Turchia che affrontiamo lunedì alle 20.45. Ne ha parlato l'allenatore azzurro alla vigilia del match a Sky Sport.



Da dove deve ripartire l'Italia?

"Dobbiamo rimanere tranquilli e non essere agitati come sta accadendo. Abbiamo giocato contro una squadra forte come il Belgio che poteva metterci in difficoltà e lo ha fatto. La squadra nel secondo tempo ha reagito bene. E poi le partite sono fatte di episodi: poteva cambiare la partita, ma il Belgio ha meritato di vincerla. Adesso ce n’è un’altra, abbiamo la possibilità di fare meglio. Cambieremo qualcosa e valuteremo altri giocatori".



Che cosa potrà cambiare?

"A livello di uomini cambiamo perché è impossibile giocare per un calciatore quattro partite così ravvicinate. E poi possiamo valutare altri giocatori in partite importanti".



Trova ingiuste le critiche sui giovani?

"Non mi toccano. Romano ha fatto un'ottima partita, gli errori capitano a tutti e anche a giocatori più esperti. È normale. Siamo felici per quello che ha fatto contro il Belgio".



Che Turchia troveremo?

"La Turchia è forte, ha giocatori di talento nonostante siano usciti al girone al Mondiale. Sarà una partita difficile".



Che coppia nella Sampdoria 1996/97 con l'amico Montella…

"Eravamo insieme, si va un po’ indietro nel tempo… Sicuramente è importante essere ancora qua a questi livelli. Nonostante la sua stazza fisica era velocissimo e bravissimo tecnicamente. E sentiva il gol come pochi, ecco perché ha fatto una carriera straordinaria".