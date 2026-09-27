Vigilia del match di lunedì alle 20.45 a Bursa in Nations League, impegno presentato da Sandro Tonali: "Dobbiamo accettare i fischi e la delusione dopo il Belgio perché abbiamo meritato di perdere. Ora dobbiamo reagire, ma avere tutto tutto subito è molto difficile: non abbiamo la stella che ti cambia la partita. Ci serve tempo, lavorare insieme e divertirci per diventare ancora più gruppo"

Nuovo impegno per l'Italia in Nations League dopo lo stop all'esordio contro il Belgio. Si gioca a Bursa, in Turchia, lunedì alle 20.45 per raddrizzare subito il cammino nella competizione. Ne ha parlato anche Sandro Tonali ai microfoni di Sky Sport.



Sei rimasto sorpreso dal debutto? E qual è il valore della nostra Nazionale?

"Credo che tante persone siano rimaste deluse, ma dobbiamo accettare quello che il post-partita ci ha riservato dai fischi alla tristezza nello spogliatoio. Dobbiamo accettarlo perché la partita non è stata positiva e abbiamo meritato di perderla. Ora abbiamo la fortuna di tornare subito in campo e dobbiamo reagire il più velocemente possibile. Credo che il gruppo sia molto sano e giovane: avere tutto subito è molto difficile. Non abbiamo una stella che ti cambia la partita in 10 secondi. Abbiamo bisogno di lavorare passo dopo passo: il tempo ce l’abbiamo, ci aspettano tante partite e dobbiamo divertirci insieme. Serve lavorare per diventare ancora più gruppo. Siamo uomini normalissimi e giocatori forti: penso che col tempo le nostre qualità verranno fuori".



A livello personale senti le difficoltà di club e Nazionale?

"No, penso che il calcio sia strano. In dieci giorni può cambiare tutto da negativo a positivo. Il nostro momento al club lo classifico negativo per risultati ma positivo per il calcio: proponiamo un bel gioco, ci divertiamo, creiamo tantissime occasioni. Chiaramente se non segni perdi le partite ed è quello che ci sta succedendo. Ma non siamo sotto terra, siamo vivi e sappiamo che la squadra è molto forte. In Nazionale è diverso: abbiamo un gruppo nuovo e giovane, non abbiamo mai giocato insieme. Dobbiamo solo aspettare e prenderci il nostro tempo".