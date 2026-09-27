 Italia, in 10 non vanno in Turchia: le news sulla probabile formazione | Sky Sport
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Italia-Turchia, le prime news sulla probabile formazione: in 10 restano a Coverciano

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L'Italia riparte dopo la sconfitta contro il Belgio e Mancini prepara diversi cambi per la sfida di Nations League contro la Turchia, in programma lunedì 28 settembre alle 20:45. Dieci Azzurri non partiranno per la trasferta e resteranno a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico: tra loro Barella, Inacio e Maldini. A questi si aggiunge Zaniolo, che non ha recuperato dall'infortunio e farà ritorno a casa

ITALIA-BELGIO 0-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICHE

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