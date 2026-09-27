Italia-Turchia, le prime news sulla probabile formazione: in 10 restano a Coverciano
L'Italia riparte dopo la sconfitta contro il Belgio e Mancini prepara diversi cambi per la sfida di Nations League contro la Turchia, in programma lunedì 28 settembre alle 20:45. Dieci Azzurri non partiranno per la trasferta e resteranno a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico: tra loro Barella, Inacio e Maldini. A questi si aggiunge Zaniolo, che non ha recuperato dall'infortunio e farà ritorno a casa
- L'Italia resterà sul 4-3-3 ma contro la Turchia sono attesi diversi cambi. Bastoni è pronto a rientrare al posto di Coppola, mentre Kayode si gioca una maglia con Di Lorenzo
- A centrocampo Mandragora dovrebbe prendere il posto di Romano mentre Barella riposerà: il nerazzurro resterà a Coverciano insieme ad altri nove Azzurri per seguire un programma di lavoro specifico
- Zaniolo, non ha recuperato: ha lasciato il ritiro ed è tornato a casa
- L'Italia partirà alle 10.00 con destinazione Bursa. Alle 17.15 è in programma la conferenza stampa di Roberto Mancini mentre alle 18.00 gli Azzurri scenderanno in campo per l'allenamento
- La Turchia si allenerà invece alle 16.00, mentre alle 18.45 è prevista la conferenza stampa di Vincenzo Montella
- La vigilia di Turchia-Italia è tutta da vivere su Sky Sport
- Massimo PESSINA (portiere)
- Honest AHANOR (Difensore)
- Diego COPPOLA (difensore)
- Eddy KOUADIO (difensore)
- Gianluca MANCINI (difensore)
- Nicolò BARELLA (centrocampista)
- Samuele RICCI (centrocampista)
- Samuele INACIO (attaccante)
- Daniel MALDINI (attaccante)
- Mohamed ALI ZOMA (attaccante)