L'Italia riparte dopo la sconfitta contro il Belgio e Mancini prepara diversi cambi per la sfida di Nations League contro la Turchia, in programma lunedì 28 settembre alle 20:45. Dieci Azzurri non partiranno per la trasferta e resteranno a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico: tra loro Barella, Inacio e Maldini. A questi si aggiunge Zaniolo, che non ha recuperato dall'infortunio e farà ritorno a casa

ITALIA-BELGIO 0-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICHE