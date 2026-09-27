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"Che Assist!", a Milano nasce la scuola calcio gratuita per bambini

l'iniziativa

A Milano nasce "Che Assist!", una scuola calcio completamente gratuita dedicata a bambini e bambine dai 5 agli 11 anni. Il progetto partirà nel quartiere Comasina e coinvolgerà fin da subito 30 partecipanti senza costi di iscrizione, kit e attività. L'iniziativa è stata ideata da Alessandro Crisafulli con il supporto di Asd Sport Prime e Asi Lombardia

Una scuola calcio gratuita, è realtà. Almeno a Milano. L'obiettivo del progetto "Che Assist!" è quello di rendere lo sport più accessibile. L'iniziativa, che partirà dal quartiere Comasina, darà la possibilità a 30 bambini e bambine dai 5 agli 11 anni di partecipare senza sostenere costi per l'iscrizione. Il progetto è stato ideato da Alessandro Crisafulli e realizzato con il supporto di Asd Sport Prime e Asi Lombardia. I primi open day sono in programma a ottobre con l'obiettivo di trasformare "Che Assist!" in un progetto sempre più importante.

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