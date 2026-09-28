Ancora un gol, il quarto, che ha chiuso la gara di Bursa sul punteggio di 4-1 sulla Turchia. Pio Esposito si gode il successo dell'Italia vissuto in condivisione con il fratello Sebastiano, titolare insieme a lui in un match giocato bene dagli Azzurri e vinto in maniera netta: "L'emozione quando indossi la maglia della Nazionale è incredibile - dice - Ho fatto tutte le nazionali giovanili e sono molto legato a questa maglietta e sono contento che tutto stia andando bene". Sul gol c'è lo zampino di Tonali che con il suo tiro a colpito il palo con il pallone poi ribadito in rete da Pio: "Se devo offrire una cena a Tonali? No, magari al palo". Sull'emozione di scendere in campo dal 1' con il fratello Sebastiano in Azzurro: "Ce la siamo goduta al massimo, era la sua prima volta, quindi ho cercato di non sovraccaricarlo di emozioni, ci siamo divertiti e sono contento per il suo esordio. Il mister ci ha chiesto di divertirci e di fare quello che sentivamo e così è stato soprattutto nel primo tempo, abbiamo combinato spesso in avanti ed è venuto tutto molto bene. A chi va la sua maglia? La prima si tiene". Dedica per il gol: "A mia nonna a cui volevo dedicarle un gol col Belgio ma non ci sono riuscito, quindi glielo dedico adesso".

Frattesi: "Il gol? Il mister mi aveva detto di andare sulla ribattuta"

Rinato alla Lazio, tornato in gol anche in Nazionale. Davide Frattesi può essere l'uomo in più per il nuovo corso in Nazionale di Mancini: "Volevo questo gol da tanto, perché era parecchio che non segnavo in Nazionale - dice - Serviva dare una risposta abbastanza concreta alla partita di venerdì, credo questo sia il modo giusto per cercare di ripartire e di rilanciare un corso che spero dia tante soddisfazioni al popolo italiano". Momento decisamente positivo dopo un grande avvio di stagione con la Lazio: "Il fatto di essere decisivo qui passa necessariamente dal fatto di essere decisivo nel club e soprattutto giocare nel club - spiega - Quindi questo era il mio obiettivo per quest'anno, onestamente non credevo di partire così bene però ero parecchio motivato soprattutto dopo l'ultimo anno avevo il fuoco dentro e me lo porterò dentro per parecchio e spero di aiutare con altri gol e con le prestazioni". Sui compiti in campo: "In campo mi sono sentito benissimo, ho giocato con ragazzi che conosco da anni, con Jack con Pio e quindi sono venute delle giocate abbastanza semplici ma che semplici non sono, poi il Mancio mi ha detto una cosa prima di entrare in campo 'mi raccomando sulla ribattuta' e siccome qualcosa il mister sa, il consiglio è andato bene, i consigli detti da lui non sono mai detti a caso, quindi spero me ne dia uno pure alla prossima". Sulla rimessa lunghissima di Kayode: "Vedevo che asciugava la palla e ho pensato adesso questo che fa - sorride - Seba emozionato? Un pochino si all'inizio ma ha dimostrato che queste gare può farle e siamo contenti di aver buttato un altro ragazzo in mezzo a questo gruppo".