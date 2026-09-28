E' un Roberto Mancini che non si era abbattuto dopo la gara persa contro il Belgio, e non si entusiasma dopo la bella vittoria in Turchia: "Sono soddisfatto perché i ragazzi hanno giocato bene su un campo pesante e non era semplice - dice a fine gara - Hanno fatto cose belle e sono felice per loro perché se lo meritano". Un'Italia che ha proposto un tridente con funzioni differenti: "Agli attaccanti avevo chiesto di partire aperti entrambi con Sebastiano che doveva rimanere largo a sinistra e Raspadori, invece, doveva accentrarsi per dare una mano a Pio con Kayode che poteva attaccare a destra. Poi nel secondo tempo c'è stata la reazione della Turchia che era prevedible e normale".

