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Francia-Italia, Donnarumma: "Grande prova, sono contento di questa squadra"

Nations League

Tradisce dal volto la sua soddisfazione Gigio Donnarumma al termine di Francia-Italia che regala agli azzurri un bel pareggio: "Abbiamo giocato una grande partita contro una squadra di fenomeni. Siamo stati compatti anche quando abbiamo difeso più bassi. Non è da tutti fare una prestazione così. Sono contento di quello che stiamo dimostrando e orgoglioso di aver aiutato la squadra con le mie parate

FRANCIA-ITALIA, LE PAGELLE DI STEFANO DE GRANDIS

Gigio Donnarumma è stato grande protagonista nel pareggio dell'Italia contro la Francia: "Loro sono fenomenali, noi eravamo tutti uniti e questo mi è piaciuto molto. Il percorso è lungo, siamo all'inizio ma sono molto contento di quello che sta dimostrando questa squadra. Un grande atteggiamento anche sul gol di Bastoni, da grande squadra". E quelllo di Donnarumma, fra Nazionale e Manchester City è certamente un momento da incorniciare: "Sono in un momento molto bello, sono tranquillo. Stasera tutte belle parate, ma io sono felice perché ho aiutato la squadra, al di là delle parate". E un giudizio sulla squadra e sui giovani in rampa di lancio arriva come capitano: "I giovani vanno lasciati in pace, hanno bisogno anche di sbagliare per maturare e fare esperienza. Noi cercheremo di aiutarli e dargli una mano, così come facciamo nello spogliatoio"

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