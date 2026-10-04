Italia-Turchia, le probabili formazioni della partita di Nations League
L'Italia in campo domani alle 20.45 per l'ultima partita di questa sosta per le Nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Vincenzo Montella. Mancini ha provato in allenamento una formazione con 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato a Parigi contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kean non recupera e torna a casa, potrebbe cambiare tutto l'attacco titolare: di seguito le probabili formazioni
- Portiere: DONNARUMMA
- Terzino destro: DI LORENZO
- Difensore centrale: MANCINI
- Difensore centrale: BASTONI
- Terzino sinistro: RUGGERI
- Mezzala destra: BARELLA
- Centrocampista centrale: ROMANO
- Mezzala sinistra: DOUMBIA
- Ala destra: VERGARA
- Attaccante centrale: SCAMACCA
- Ala sinistra: MALDINI
- Mancini ha provato una formazione con 9 cambi rispetto alla Nazionale che ha pareggiato contro la Francia
- Potrebbero cambiare i terzini: Di Lorenzo e Ruggeri al posto di Kayode e Calafiori
- Cambia tutto il centrocampo: Barella e Romano tornano dal 1', occasione per Doumbia
- Kean non recupera dall'infortunio e torna a casa, al centro dell'attacco è stato provato Scamacca con Vergara e Maldini ai lati