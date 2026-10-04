L'Italia in campo domani alle 20.45 per l'ultima partita di questa sosta per le Nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Vincenzo Montella. Mancini ha provato in allenamento una formazione con 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato a Parigi contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kean non recupera e torna a casa, potrebbe cambiare tutto l'attacco titolare: di seguito le probabili formazioni

MANCINI: "CONTRO LA TURCHIA SARA' TOSTA"