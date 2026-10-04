Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky e in streaming su NOWguida tv
Su Sky e in streaming su NOW le migliori partite tra nazionali straniere del torneo oltre a tutte le sfide della Nations League Finals di giugno. Oggi alle 15 Azerbaijan-Lituania (Sky Sport 255); alle 18 Malta-Andorra (Sky Sport 254) e Kosovo-Austria (Sky Sport 255). La sera, alle 20.45: Portogallo-Norvegia su Sky Sport Arena e Grecia-Germania su Sky Sport Max. Su Diretta Gol: Paesi Bassi-Serbia, Galles-Danimarca e Repubblica d’Irlanda-Israele
Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Domenica 4 ottobre
- Alle 15.00: AZERBAIJAN-LITUANIA su Sky Sport 255. Telecronaca Calogero Destro
- Alle 18.00: MALTA-ANDORRA su Sky Sport 254. Telecronaca Giovanni Cristiano
- Alle 18: KOSOVO-AUSTRIA su Sky Sport 255. Telecronaca Elia Faggion
- Alle 20.45: PORTOGALLO-NORVEGIA su Sky Sport Arena e TV8. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Lorenzo Minotti
- Alle 20.45: GRECIA-GERMANIA su Sky Sport Max. Telecronaca Nicola Roggero
- Alle 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
PAESI BASSI-SERBIA
GALLES-DANIMARCA
REPUBBLICA D’IRLANDA-ISRAELE
- Dalle 20 e dalle 22.45: studio pre e postpartita con Marina Presello, Lorenzo Minotti, Stefano De Grandis e Paolo Ciarravano
- Alle 2: ARGENTINA-BURKINA FASO (amichevole) su Sky Sport Uno. Telecronaca Federico Zanon