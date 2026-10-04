Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky e in streaming su NOW

guida tv

Su Sky e in streaming su NOW le migliori partite tra nazionali straniere del torneo oltre a tutte le sfide della Nations League Finals di giugno. Oggi alle 15 Azerbaijan-Lituania (Sky Sport 255); alle 18 Malta-Andorra (Sky Sport 254) e Kosovo-Austria (Sky Sport 255). La sera, alle 20.45: Portogallo-Norvegia su Sky Sport Arena e Grecia-Germania su Sky Sport Max. Su Diretta Gol: Paesi Bassi-Serbia, Galles-Danimarca e Repubblica d’Irlanda-Israele

Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW

Domenica 4 ottobre

  • Alle 15.00: AZERBAIJAN-LITUANIA su Sky Sport 255. Telecronaca Calogero Destro
  • Alle 18.00: MALTA-ANDORRA su Sky Sport 254. Telecronaca Giovanni Cristiano
  • Alle 18: KOSOVO-AUSTRIA su Sky Sport 255. Telecronaca Elia Faggion
  • Alle 20.45: PORTOGALLO-NORVEGIA su Sky Sport Arena e TV8. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Lorenzo Minotti
  • Alle 20.45: GRECIA-GERMANIA su Sky Sport Max. Telecronaca Nicola Roggero
  • Alle 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio

          PAESI BASSI-SERBIA

          GALLES-DANIMARCA

          REPUBBLICA D’IRLANDA-ISRAELE

  • Dalle 20 e dalle 22.45: studio pre e postpartita con Marina Presello, Lorenzo Minotti, Stefano De Grandis e Paolo Ciarravano
  • Alle 2: ARGENTINA-BURKINA FASO (amichevole) su Sky Sport Uno. Telecronaca Federico Zanon

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Papera Oblak e autogol di Janza: disastro Slovenia

Nations League

La Slovenia sorprende la Svizzera con la rete in avvio, ma poi regala il momentaneo pari agli...

Bowie colpisce da fuori: prima gioia in nazionale

macedonia-scozia

La nazionale di Pocognoli vince in Macedonia del Nord e a sbloccare il punteggio dopo sette...

Un'altra perla di Yamal: mancino a giro da favola

spagna-cechia

Un altro gol da antologia per Lamine Yamal, che ci mette poco più di 5 minuti per sbloccare...

Macedonia-Scozia, l'invasione di campo è del cane!

ma dai!

Curioso fuoriprogramma nei primi minuti di Macedonia del Nord-Scozia: l'arbitro è stato costretto...

Jesus: "CR7? Non lo ignoro, penso alla nazionale"

Nations League

Alla vigilia del match con la Norvegia, il Ct del Portogallo ha risposto ancora alle domande su...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE