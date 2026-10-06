Succede di tutto nell’area piccola della Georgia, a due passi dalla porta. Tra rimpalli, traverse e rovesciate da terra, i giocatori dell’Irlanda del Nord ci provano in tutti i modi nel corso di un’infinita e confusa azione. Alla fine mette ordine l’arbitro, che in quella mischia scorge (grazie alla Var) un calcione volante assestato da Lominadze sulla testa di McConville: è rigore, ma le emozioni non sono ancora finite, perché Mamardashvili vola e lo para

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