Dimitrievski "saponetta": errore clamoroso contro la SvizzeraCHE PAPERA!
Nel VIDEO il clamoroso errore di Stole Dimitrievski, il portiere della Macedonia, in occasione del 2-0 della Svizzera. Non sembra irresistibile il tiro dal limite di Manzambi, ma l'ineffabile Dimitrievski nell'opporre i pugni non riesce a respingere il pallone, che finisce tristemente (per lui) in rete. Poi arriverà anche il 3-0 di Ndoye, a rendere ancora più amara una serata da dimenticare
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