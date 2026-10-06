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Dimitrievski "saponetta": errore clamoroso contro la Svizzera

CHE PAPERA!

Nel VIDEO il clamoroso errore di Stole Dimitrievski, il portiere della Macedonia, in occasione del 2-0 della Svizzera. Non sembra irresistibile il tiro dal limite di Manzambi, ma l'ineffabile Dimitrievski nell'opporre i pugni non riesce a respingere il pallone, che finisce tristemente (per lui) in rete. Poi arriverà anche il 3-0 di Ndoye, a rendere ancora più amara una serata da dimenticare

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