Klopp ha annunciato la lista dei convocati della Germania per gli impegni di Nations League contro la Serbia a Belgrado il 13 novembre e contro l’Olanda a Berlino il 16 novembre. Nell'elenco, comunicato dall'ex allenatore del Liverpool e Borussia Dortmund, non sono presenti giocatori di serie A, ma spicca tra i nomi il ritorno dell'attuale capocannoniere della Bundesliga ed ex Milan Fullkrug che torna in nazionale dopo un anno di assenza

Jurgen Klopp ha comunicato la sua seconda lista dei convocati della Germania da quando ha sostituito quest'estate Julian Nagelsmann. L'attuale CT ha scelto una rosa composta da giocatori esperti e tante giovani promesse che stanno attraversando un ottimo periodo di forma. Nell'elenco assenti Bisseck e Woltemade e non sono presenti giocatori di Serie A. Tra i 24 nomi da sottolineare il ritorno dell'ex rossonero Niclas Fullkrug, attuale capocannoniere della Bundesliga con la maglia del Werder Brema che non vestiva la maglia della nazionale tedesca dal lontano settembre 2025. Esordisce nella lista di Jurgen Klopp il giovane 2008 Mohya, centrocampista di origine marocchine che gioca con la maglia del Borussia Mönchengladbach. La Germania scenderà in campo il 13 e il 16 novembre contro Serbia e Olanda: il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.