Portieri col numero 10 e attaccanti col numero 3, nel calcio ne abbiamo viste di tutti i tipi, ma un giocatore di movimento che indossa i guanti da portiere forse è una prima volta assoluta. Dimenticatevi delle foto di Kane o Giroud coi guantoni (lì è perché erano davvero 'finiti' tra i pali), Mbaye Ndiaye li ha indossati continuando a fare l'ala d'attacco

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT