Indossa i guantoni ma non fa il portiere: chi è Mbaye Ndiaye del Motor Lublin
Portieri col numero 10 e attaccanti col numero 3, nel calcio ne abbiamo viste di tutti i tipi, ma un giocatore di movimento che indossa i guanti da portiere forse è una prima volta assoluta. Dimenticatevi delle foto di Kane o Giroud coi guantoni (lì è perché erano davvero 'finiti' tra i pali), Mbaye Ndiaye li ha indossati continuando a fare l'ala d'attacco
- Il suo nome è Mbaye Ndiaye, classe 2003, ventitrenne attaccante senegalese che da un paio di stagioni gioca in Polonia nel piccolo Motor Lublin. Segni particolari: nell'ultima partita è sceso in campo con dei guanti da portiere
- Questa è una foto abbastanza curiosa: i guantoni in bella vista insieme a un normale contrasto a centrocampo. Niente uscite pazze alla Neuer a 40 metri dai pali, Ndiaye di mestiere fa l'ala d'attacco
- Non è una prassi per lui indossare i guanti da portiere: è capitato per pur caso nell'ultimo match del campionato polacco contro il Wieczysta Cracovia. Tanto (tantissimo) freddo e niente guanti nel borsone? Mbaye ha preso in prestito quelli del suo portiere
- Secondo altre ipotesi, i guantoni potrebbero essere un aiuto in più per battere meglio le rimesse laterali. Non ci resta che aspettare e scoprire se continuerà a indossarli anche nei prossimi match…
- Eccolo indossare dei guanti decisamente meno vistosi in un'altra partita di campionato
- Il Motor Lublin è una piccola squadra polacca senza alcun campionato in bacheca, al momento sono a metà classifica della Ekstraklasa
- Ndiaye era stato un talentino del calcio senegalese, ma non ha mai conquistato la nazionale
- Gioca in Polonia dal 2024 e, al suo primo anno, fu decisvo segnando il gol partita al 90' nella vittoria per 2-1 del Motor nella finale dei playoff, riportando il club in massima serie per la prima volta dal 1992!