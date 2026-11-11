 Italia Francia, le probabili formazioni della gara di Nations League | Sky Sport
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Italia-Francia, le prime news sulla probabile formazione della gara di Nations League

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L'Italia si prepara alla sfida di Nations League contro la Francia, in programma giovedì 12 novembre a San Siro. Il Ct Roberto Mancini sta iniziando a delineare le prime idee di formazione con il 4-3-3 come modulo di riferimento e diversi ballottaggi ancora aperti, soprattutto in attacco. Di seguito le indicazioni emerse dai primi allenamenti

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