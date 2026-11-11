Italia-Francia, le prime news sulla probabile formazione della gara di Nations League
L'Italia si prepara alla sfida di Nations League contro la Francia, in programma giovedì 12 novembre a San Siro. Il Ct Roberto Mancini sta iniziando a delineare le prime idee di formazione con il 4-3-3 come modulo di riferimento e diversi ballottaggi ancora aperti, soprattutto in attacco. Di seguito le indicazioni emerse dai primi allenamenti
ITALIA: CONVOCATI - CLASSIFICA NATIONS LEAGUE
- Il Ct sembra orientato a confermare il 4-3-3
- A centrocampo Tonali dovrebbe agire da regista, con Barella e Frattesi in corsa per una maglia come mezzala destra e Doumbia sulla sinistra
- In difesa, la linea a quattro più provata negli allenamenti è quella composta da Kayode, Bastoni, Scalvini e Calafiori, con Dimarco altra possibilità a sinistra
- Ovviamente, mancando ancora due allenamenti e la rifinitura del giorno della partita tutto resta aperto
- Pio Esposito sembra essere il punto di riferimento dell'attacco, anche se nella giornata di martedì è stato provato Cisse da centravanti.
- Tutto da vedere sugli esterni dove Mancini sta valutando diverse soluzioni
- A sinistra si giocano una maglia Cambiaghi e Koleosho, mentre sulla destra resta aperta la concorrenza tra Sebastiano Esposito, in vantaggio su Liberali e Vergara
- Portiere: DONNARUMMA
- Terzino destro: KAYODE
- Difensore centrale: SCALVINI
- Difensore centrale: BASTONI
- Terzino sinistro: CALAFIORI/Dimarco
- Mezzala destra: BARELLA/FRATTESI
- Centrocampista centrale: TONALI
- Mezzala sinistra: DOUMBIA
- Ala destra: SEBASTIANO ESPOSITO/Liberali/Vergara
- Attaccante centrale: PIO ESPOSITO
- Ala sinistra: CAMBIAGHI/KOLEOSHO
- ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori/Dimarco; Frattesi/Barella, Tonali, Doumbia; Sebastiano Esposito/Liberali/Vergara, Pio Esposito, Cambiaghi/Koleosho. Ct: Mancini