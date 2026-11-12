 Italia, i giocatori non convocati per la gara con la Francia in Nations League | Sky Sport
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Italia, i giocatori non convocati per la partita con la Francia in Nations League

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L'Italia si prepara a sfidare la Francia in Nations League (match in programma stasera a San Siro). Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati, dove non ci sono sei giocatori (tra questi Cisse e Liberali) oltre a Lontani e Cassano, che hanno già lasciato il ritiro come da programma dopo i primi giorni di allenamento. Ecco l'elenco degli esclusi

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