L'Italia si prepara a sfidare la Francia in Nations League (match in programma stasera a San Siro). Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati, dove non ci sono sei giocatori (tra questi Cisse e Liberali) oltre a Lontani e Cassano, che hanno già lasciato il ritiro come da programma dopo i primi giorni di allenamento. Ecco l'elenco degli esclusi

ITALIA-FRANCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI