Italia, i giocatori non convocati per la partita con la Francia in Nations League
L'Italia si prepara a sfidare la Francia in Nations League (match in programma stasera a San Siro). Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati, dove non ci sono sei giocatori (tra questi Cisse e Liberali) oltre a Lontani e Cassano, che hanno già lasciato il ritiro come da programma dopo i primi giorni di allenamento. Ecco l'elenco degli esclusi
- HONEST AHANOR
- FEDERICO GATTI
- MATTEO PALMA
- ALPHADJO CISSE
- MATTIA LIBERALI
- Come previsto Simone Lontani ha già salutato il ritiro azzurro per rispondere alla chiamata dell'Under 19. Lo stesso dicasi per Riccardo Cassano, che ha raggiunto il gruppo dell'Under 18
- Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario
- Difensori: Bastoni, Calafiori, Kayode, Scalvini, Palestra, Ghilardi, Dimarco
- Centrocampisti: Barella, Doumbia, Fagioli, Frattesi, Ricci, Tonali, Romano
- Attaccanti: Se. Esposito, P. Esposito, Scamacca, Vergara, Koleosho, Cambiaghi