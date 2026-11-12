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Italia-Francia, Pio Esposito: "Il rigore? Pesava doppio, anche per l'errore di Seba"

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Continua a trascinare l'Italia a suon di gol l'attaccante dell'Inter che con la sua doppietta (insieme al gol di Frattesi), ha steso la Francia: "Battere una squadra così forte è un orgoglio per tutti, sul rigore avevo una doppia responsabilità, chiudere la gara e far dimenticare l'errore di Seba". L'Italia ha trovato il suo bomber: "Io cerco di dare il massimo e l'unica strada è quella del lavoro, questo gruppo è coeso e ha entusiasmo, i giocatori più esperti ci aiutano"

HIGHLIGHTSPAGELLE - CLASSIFICA

Nove gol in quattordici partite in maglia azzurra, una media impressionante e la sensazione che l'Italia abbia trovato il suo bomber principe: "Questo non lo so, l'unica cosa che faccio è dare sempre il massimo, spero di continuare così perché l'unico segreto è il lavoro di tutti i giorni e avere e dare il massimo impegno". Sul rigore segnato, un po' di commozione: "La responsabilità era doppia, dovevo chiudere la partita da una parte e dall'altra far dimenticare l'errore di Seba, in campo mi è pesato vedergli sbagliare il suo di rigore".

"Gruppo coeso e che ha grande entusiasmo"

Il segreto di questo gruppo capace di ripartire tra lo scetticismo generale: "Sicuramente vincere contro una Francia così forte è motivo di orgoglio per tutti, bisogna continuare con questo entusiasmo - spiega ancora - Siamo ripartiti tutti insieme con grande esntusiasmo è un gruppo giovane con dei giocatori esperti che ci aiutano molto, è un gruppo coeso e che ha grande entusiasmo e che sta facendo molto bene".

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