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Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky e in streaming su Now

guida tv

Su Sky e in streaming su NOW oggi alle 18 Moldavia-Kazakistan (Sky Sport Calcio); alle 20.45 Serbia-Germania (Sky Sport Uno) e, su Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche a Olanda-Grecia, Scozia-Macedonia del Nord, Slovenia-Svizzera, Slovacchia-Isole Faroe, Bulgaria-Islanda, Lussemburgo-Estonia, Andorra-Gibilterra e Liechtenstein-Azerbaigian

Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW

Venerdì 13 novembre

  • Alle 18: MOLDAVIA-KAZAKISTAN,  Sky Sport Calcio. Telecronaca Andrea Consales
  • Alle 20.45: SERBIA-GERMANIA, Sky Sport Uno. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Federico Botti
  • Alle 20.45: DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio

           OLANDA-GRECIA

           SCOZIA-MACEDONIA DEL NORD

           SLOVENIA-SVIZZERA

           SLOVACCHIA-ISOLE FAROE

           BULGARIA-ISLANDA

           LUSSEMBURGO-ESTONIA

           ANDORRA-GIBILTERRA

           LIECHTENSTEIN-AZERBAIGIAN

  • Dalle 20 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Mario Giunta, Riccardo Montolivo, Federico Zancan e Daniele Barone

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