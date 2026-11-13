Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky e in streaming su Nowguida tv
Su Sky e in streaming su NOW oggi alle 18 Moldavia-Kazakistan (Sky Sport Calcio); alle 20.45 Serbia-Germania (Sky Sport Uno) e, su Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche a Olanda-Grecia, Scozia-Macedonia del Nord, Slovenia-Svizzera, Slovacchia-Isole Faroe, Bulgaria-Islanda, Lussemburgo-Estonia, Andorra-Gibilterra e Liechtenstein-Azerbaigian
Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Venerdì 13 novembre
- Alle 18: MOLDAVIA-KAZAKISTAN, Sky Sport Calcio. Telecronaca Andrea Consales
- Alle 20.45: SERBIA-GERMANIA, Sky Sport Uno. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Federico Botti
- Alle 20.45: DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio
OLANDA-GRECIA
SCOZIA-MACEDONIA DEL NORD
SLOVENIA-SVIZZERA
SLOVACCHIA-ISOLE FAROE
BULGARIA-ISLANDA
LUSSEMBURGO-ESTONIA
ANDORRA-GIBILTERRA
LIECHTENSTEIN-AZERBAIGIAN
- Dalle 20 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Mario Giunta, Riccardo Montolivo, Federico Zancan e Daniele Barone