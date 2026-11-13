Ronaldinho arriva in Italia: le news in diretta verso il debutto in Ravenna-Forlì. LIVE
È il giorno dell'arrivo in Italia di Ronaldinho, pronto a tornare in campo a 46 anni. Il brasiliano è atteso oggi pomeriggio a Ravenna dove domenica 15 novembre giocherà il derby di Serie C contro il Forlì, in diretta su Sky Sport Calcio e streaming su NOW e skysport.it. Dall'arrivo in Italia all'attesa in città, passando per i momenti più importanti della sua carriera: qui trovi tutte le news in tempo reale per seguire l'avvicinamento a un ritorno storico
Quando atterra in Italia: il programma della giornata
Il brasiliano, atteso inizialmente alle 11, atterrerà intorno alle 15 all'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì. Da lì si trasferirà direttamente a Milano Marittima dove alloggerà nella suite di un hotel all'ottavo piano. Nel pomeriggio svolgerà una seduta di allenamento personalizzata. Domani, vigilia del match di Serie C, è invece previsto il primo allenamento con i compagni del Ravenna in vista dell'atteso derby
Domani il primo allenamento di Ronaldinho col Ravenna
Ma quindi, quando vedremo per la prima volta Ronaldinho di nuovo in campo? Sabato 14 novembre alle 11, il brasiliano sosterrà il primo allenamento con i nuovi compagni allo stadio Benelli. E Sky Sport seguirà la seduta per raccontare gli ultimi preparativi in vista dell'ufficiale ritorno in campo
Vi portiamo nello store del Ravenna
Maglie, sciarpe, felpe e tanto altro: a Ravenna è scoppiata la Ronaldinho-mania anche nel merch. Una linea speciale R10: magliette, felpe e... figurine!
A un passo dal gol 300: arriverà col Ravenna?
Chissà che il ritorno in campo non possa regalargli anche un ultimo traguardo. Ronaldinho ha segnato 299 gol ufficiali in carriera. La ciliegina sulla torta? Realizzare il 300esimo proprio col Ravenna...
Dal Pallone d'Oro alla Serie C: la carriera del "Gaucho"
Un Mondiale, una Champions League, una Coppa Libertadores e il Pallone d'Oro del 2005. E non serve guardare il palmarès, per capire chi è Ronaldinho. Dal Gremio al Psg, passando per Barcellona e Milan, fino al ritorno in Brasile e all'ultima esperienza con il Fluminense. Adesso lo attende la Serie C... Ripercorriamo la carriera del fantasista brasiliano
Dal Barcellona al Milan: gli anni d'oro
Il meglio della carriera di Ronaldinho arriva con la maglia del Barcellona. In Spagna vince due campionati, la Champions del 2006 e conquista il Pallone d'Oro nel 2005. Poi, nel 2008, il trasferimento al Milan dove resta fino al gennaio 2011 contribuendo anche alla conquista dello scudetto di quella stagione. E, ovviamente, il Mondiale vinto con il Brasile nel 2002
L'ultima partita nel 2015 ma...
Per un nuovo inizio, dobbiamo torna alla fine. L'ultima partita ufficiale di Ronaldinho è stata il 26 settembre 2015. La sua carriera si concluse con una vittoria: la sua Fluminense e battè 2-0 il Goias al Maracana. Due giorni dopo arrivò la risoluzione del contratto
... il ritiro solo nel 2018
L'ultima partita nel 2015 ma il ritiro ufficiale è arrivato soltanto tre anni dopo. È infatti nel gennaio 2018 che viene annunciata la fine della carriera di Ronaldinho. Da quel momento il brasiliano non ha abbandonamento comunque del tutto il calcio: ha infati continuato a partecipare a eventi, amichevoli e partite tra leggende
Nel mentre Kings League...
In questi 11 anni Ronaldinho, come dicevamo, non è rimasto completamente lontano dal campo. Nel 2023 il brasiliano ha partecipato anche alla Kings League, la competizione di calcio a 7 ideata da Gerard Piqué. Dinho è sceso in campo con il Porcinos FC, la squadra dello streamer Ibai Llanos: qui sotto puoi rivivere quello che era stato il suo show
Dinho fa esordio in Kings League: show ma zero golVai al contenuto
... e il carcere in Paraguay
Non solo partite tra leggende e Kings League. Nel 2020 ha vissuto anche un periodo difficile in Paraguay dove è stato arrestato per l'utilizzo di documenti falsi e successivamente rimesso in libertà: "Non è stato facile, ma ho provato a restare allegro giocando a calcio. Sono stati 60 giorni particolari, quest'esperienza complicata resterà per sempre in tutti noi".
Mandorlini, l'intervista a Sky Sport Insider: "Vi spiego Ronaldinho e il progetto Ravenna"
L'attesa per Dinho, la stagione e il sogno che non viene detto: l'allenatore del Ravenna racconta a Sky Sport Insider come la piazza si sta preparando al grande evento con il brasiliano e quale sia il progetto costruito insieme al figlio, Davide, suo direttore sportivo: "Livello sempre più alto, qui possiamo sognare". Leggi qui sotto l'intervista
Mandorlini: 'Vi spiego Ronaldinho e il progetto Ravenna'Vai al contenuto
Come è nata l'idea che ha portato Ronaldinho al Ravenna
Ma come è nata questa (incredibile) storia? Tutto parte da Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna, che ha deciso di portare in Romagna uno dei suoi idoli d'infanzia. Il 19 giugno è arrivata la notizia che ha sorpreso tutti: Ronaldinho, a 46 anni, sarà tesserato dal club di Serie C. Un'operazione che va oltre il campo, con l'obiettivo di portare il nome del Ravenna in tutto il mondo. E si vede subito dall'annuncio...
... Un annuncio che avviene in grande stile a Miami. Il 23 giugno arriva l'ufficialità: Ronaldinho diventa un giocatore del Ravenna e per l'occasione viene presentata anche la sua nuova maglia giallorossa. Il brasiliano racconta tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura: "Nuovi colori, lo stesso sorriso". E chiude il suo messaggio con una promessa: "Che la magia abbia inizio!"
Dopo l'annuncio di Miami, il 20 agosto Ronaldinho torna in Italia per la sua prima giornata da giocatore del Ravenna. E l'accoglienza è di quelle speciali: oltre 5mila persone lo aspettano a Marina di Ravenna, dove viene presentato insieme ai nuovi compagni. Un'accoglienza da star che Sky Sport vi ha raccontato: rivivila qui sotto
E proprio durante la grande festa di agosto Ronaldinho aveva parlato ai microfoni di Sky Sport. "Ho tutti gli amici qua, sono felice. Il progetto è bellissimo e aspettiamo di vedere come si evolverà. Vogliamo fare tante cose belle per la gente", aveva raccontato il brasiliano. E a chi ancora non credeva al suo ritorno aveva risposto sorridendo: "Fino ad oggi quasi non ci credeva nessuno". Quasi tre mesi dopo, quella promessa sta per diventare realtà
L'attesa a Ravenna: dallo stadio al prezzo dei biglietti
A Ravenna si lavora senza sosta per ampliare la capienza dello stadio Benelli in vista del ritorno in campo del brasiliano. I lavori proseguono per allestire una tribuna provvisoria da 1800 posti, denominata R10 in omaggio al brasiliano. Con Martina Quaranta, vi portiamo dentro allo stadio per farvi vedere tutte le novità
Quanto costano i biglietti per Ravenna-Forlì
La Ronaldinho-mania si fa sentire anche al botteghino. Si va verso il tutto esaurito per l'atteso derby Ravenna-Forlì, con prezzi sicuramente diversi rispetto al solito. Un biglietto in curva, normalmente intorno ai 13 euro, per questa occasione costa 30 euro. Per la tribuna coperta ne servono 120, mentre nella nuova tribuna R10 il prezzo è di 75 euro, che diventano 150 con l'hospitality
Il ritorno di Ronaldinho è già da record... Non solo uno stadio verso il tutto esaurito, ma anche un incasso da record. Il ritorno in campo di Ronaldinho porterà il Ravenna a superare il precedente primato di incassi del club, che risaliva alla sfida di Coppa Italia contro la Juventus del 1998
Ravenna (e tutto il mondo) attende il ritorno
Non è un'esagerazione: sarà, molto probabilmente, la partita di Serie C più seguita di sempre. Ma l'attesa va ben oltre Ravenna e arriva in tutto il mondo. Come pubblicato dallo stesso club, il ritorno in campo di Dinho è arrivato anche sui maxischermi della Nasdaq Tower di Times Square, a New York. E nel corso della giornata vi racconteremo di come Ravvena si sta preparando a questo grande evento
La mega-copertura di Sky Sport per seguire l'evento
Una partita speciale merita una copertura speciale. E Sky Sport è pronta a seguire il ritorno in campo di Ronaldinho con una programmazione dedicata: dalla vigilia al fischio finale, passando per il pre e postpartita. Al Benelli ci sarà uno studio a bordocampo con Gianluca Di Marzio e tanti ospiti, mentre la telecronaca sarà affidata ad Antonio Nucera e Lorenzo Minotti. Una chicca: la Ronaldinho Cam. Una telecamera dedicata esclusivamente al brasiliano per seguire ogni suo movimento, dal riscaldamento fino alla partita. Insomma, su Sky non vi perderete nemmeno un secondo LA GUIDA TV
Ronaldinho titolare in Ravenna-Forlì? Attesa per le parole di Mandorlini
Resta da capire quanti minuti giocherà Ronaldinho contro il Forlì. Il brasiliano si prepara al ritorno in campo dopo 11 anni con una sola seduta insieme ai nuovi compagni. Sarà Andrea Mandorlini a valutare le sue condizioni: attendiamo, quindi, le parole dell'allenatore del Ravenna che parlerà in conferenza stampa alle 14
A volte ritornano... Ronaldinho, il conto alla rovescia è iniziato
Undici anni dopo l'ultima partita ufficiale, Ronaldinho è pronto a tornare in campo. Il brasiliano è atteso oggi, venerdì 13 novembre, in Italia per iniziare la sua avventura con il Ravenna. A 46 anni si prepara così a un ritorno davvero speciale in una partita altrettanto speciale per i tifosi: domenica 15 novembre giocherà il derby contro il Forlì in Serie C, partita in diretta alle 17:30 su Sky Sport Calcio e streaming su NOW e skysport.it.