E proprio durante la grande festa di agosto Ronaldinho aveva parlato ai microfoni di Sky Sport. "Ho tutti gli amici qua, sono felice. Il progetto è bellissimo e aspettiamo di vedere come si evolverà. Vogliamo fare tante cose belle per la gente", aveva raccontato il brasiliano. E a chi ancora non credeva al suo ritorno aveva risposto sorridendo: "Fino ad oggi quasi non ci credeva nessuno". Quasi tre mesi dopo, quella promessa sta per diventare realtà