Serie A futsal, Sala Consilina-Active su Sky

Torna la Serie A, dopo le emozioni regalate sia dall’ Italfutsal di Salvo Samperi, che ha staccato il pass per l’Élite Round delle Qualificazioni Mondiali , sia dalla storica partecipazione del Team Italia ai Giochi Olimpici Giovanili di Dakar. La capolista a punteggio pieno Covei Meta Catania Bricocity aprirà l’ottava giornata di regular season al PalaPinto di Bari, contro un Global Work Capurso che ha sfruttato la sosta per cambiare allenatore, passando da Chiaffarato a Fiorenza. Napoli rivuole i tre punti, in casa dove peraltro ha sempre vinto, Came Treviso permettendo. Riecco la L84 Torino , fresca di qualificazione agli ottavi di UEFA Futsal Champions League, al PalaMaggiore sì, ma alle prese con un rivale scomodo: il Sandro Abate Avellino . Roma ad Anzio per il derby contro la Fortitudo Pomezia , la Feldi cerca la scossa a Padova contro il Vinumitaly Petrarca di Pino Milella, sbloccatosi a Giovinazzo. Il Defender medita rivalsa a Benevento , dove si incroceranno i destini dei giallorossi con il morale alto per il derby trionfale di San Rufo contro lo Sporting Sala Consilina . Già, lo Sporting Sala Consilina.

Delmestre, Monsignori. Venerdì lo Sky Match

"Con la Nazionale abbiamo disputato grandi partite che ci hanno permesso di qualificarci. Sicuramente porto con me dieci giorni di tanto lavoro. Sono contento di essere tornato e non vedo l’ora di scendere in campo con lo Sporting Sala Consilina". Carlos Delmestre mette da parte la positiva esperienza in azzurro e guida i Draghi alla riscossa. "Abbiamo bisogno e dobbiamo tornare a vincere soprattutto in casa nostra - spiega il laterale gialloverde - ci aspetta una partita complicata dove servirà stare concentrati 40 minuti effettivi e imporre il nostro gioco e il nostro ritmo". Monsignori, dal canto suo, prepara il blitz in terra salernitana. "Arriviamo a questa partita dopo un doppio turno di sosta che ci ha permesso di lavorare con continuità - spiega l’allenatore dell’Active Network Viterbo - con la possibilità di concentrarci maggiormente sui dettagli". Nessuna pressione per i viterbesi. "Siamo una squadra giovane, con tanti giocatori nuovi. Ogni giorno i ragazzi, in allenamento, riescono a sorprendermi per la voglia, la determinazione, l'applicazione e la qualità con cui affrontano il lavoro. Dobbiamo continuare su questa strada, con entusiasmo, umiltà e la consapevolezza che abbiamo ancora ampi margini di crescita. Io ne sono convinto. Sporting Sala Consilina? Sfida tanto stimolante quanto complicata, contro un avversario ambizioso e di grande qualità. Un banco di prova significativo".