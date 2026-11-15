 Nations League 2026, risultati e gol delle partite di oggi in diretta live | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Nations League, i risultati LIVE delle partite di oggi

Nations League fotogallery
8 foto

Italia sotto col Belgio, mentre la Francia sta vincendo 1-0 con la Turchia (live su Sky Sport Max). Su Diretta Gol (Sky Sport Calcio) ci sono anche Spagna-Inghilterra e Croazia-Repubblica Ceca. Al momento in vantaggio 1-0 Inghilterra e Croazia. Già quattro le partite giocate in giornata: Albania e Montenegro vincono e chiudono in vetta i propri gironi guadagnandosi la promozione in Lega B

LIVE: BELGIO-ITALIA - SPAGNA-INGHILTERRA - CLASSIFICHE

Calcio: altre fotogallery

Ronaldinho torna in campo: le foto in diretta

ravenna-forlì

Il ritorno di una leggenda. A 46 anni Ronaldinho torna in campo con la maglia del Ravenna in...

26 foto

Ronaldinho dal 1': la formazione di Ravenna

serie c

Ronaldinho, come previsto, partirà titolare nel derby di Serie C fra Ravenna e Forlì, in...

14 foto

Belgio-Italia: le probabili formazioni

Nations League

Nella rifinitura degli Azzurri in vista della gara in Belgio (che può regalarci il primo...

19 foto

I convocati e i numeri di maglia per Belgio-Italia

Nations League

Roberto Mancini ha scelto i convocati per la gara con il Belgio, decisiva per la qualificazione...

24 foto

Le classifiche dei gironi di Nations League

Nations League

Sconfitta pesante ma indolore per il Portogallo nel gruppo 4 di Lega A: la Danimarca invece si...

15 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza