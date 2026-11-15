Italia sotto col Belgio, mentre la Francia sta vincendo 1-0 con la Turchia (live su Sky Sport Max). Su Diretta Gol (Sky Sport Calcio) ci sono anche Spagna-Inghilterra e Croazia-Repubblica Ceca. Al momento in vantaggio 1-0 Inghilterra e Croazia. Già quattro le partite giocate in giornata: Albania e Montenegro vincono e chiudono in vetta i propri gironi guadagnandosi la promozione in Lega B
LIVE: BELGIO-ITALIA - SPAGNA-INGHILTERRA - CLASSIFICHE
- BELGIO-ITALIA 3-1 LIVE
- 11' Pio Esposito (I), 15' De Cuyper (B), 22 Ngoy (B), 26' Doku (B)
- FRANCIA-TURCHIA 1-0 LIVE
- 49' aut. Topcu
(diretta su Sky Sport Max e Diretta Gol su Sky Sport Calcio)
- SPAGNA-INGHILTERRA 0-1 LIVE
- 45' rig. Kane
(diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 251 e Diretta Gol su Sky Sport Calcio)
- CROAZIA-REPUBBLICA CECA 1-0 LIVE
- 2' Perisic
(Diretta Gol su Sky Sport Calcio)
- FINLANDIA-SAN MARINO 7-2
- 8', 20' e 78' Svanbäck (F), 17' Walta (F), 26' su rig e 76' Nanni (SM), 36', 42' Pohjanpalo (F), 70' Håkans (F)
- BIELORUSSIA-ALBANIA 0-2
- 28' Manaj, 57' Hysaj
- CIPRO-MONTENEGRO 1-4
- 5' Osmajic (M), 52' Pittas rig. (C), 58' Vukotic (M), 67' e 83' Krstovic (M)
- LETTONIA-ARMENIA 0-0