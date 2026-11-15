CLASSIFICA

E alla fine la Spagna venne sconfitta. Ci hanno pensato gli inglesi a fermare 43 partite e tre anni di imbattibilità consecutiva, battendoli 3-2 a Madrid. I campioni del mondo sono comunque i possessori del record, sei match in più dell'Italia della prima era Mancini. Di seguito, le strisce più lunghe e il ricordo delle partite dell'Italia HIGHLIGHTS: SPAGNA-INGHILTERRA 2-3 - CLASSIFICHE