La Spagna perde per la prima volta dopo tre anni e ferma a 43 le partite consecutive senza sconfitte. Se questo è accaduto è stato anche merito di James Trafford: il portiere del Leeds è stato assolutamente miracoloso in pieno recupero a sventare il 3-3 spagnolo. L'Inghilterra era andata avanti 3-0, restando poi in dieci e quasi subendo la rimonta. Qui il video della doppia paratona
Spagna ko: non perdeva da tre anni e 43 partite!
E alla fine la Spagna venne sconfitta. Ci hanno pensato gli inglesi a fermare 43 partite e tre anni di imbattibilità consecutiva, battendoli 3-2 a Madrid. I campioni del mondo sono comunque i possessori del record, sei match in più dell'Italia della prima era Mancini. Di seguito, le strisce più lunghe e il ricordo delle partite dell'Italia HIGHLIGHTS: SPAGNA-INGHILTERRA 2-3 - CLASSIFICHE