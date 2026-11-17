Sì, ma chi è Georgi Lazarov dal punto di vista calcistico? Classe 2004, 22 anni, bulgaro. Di mestiere attaccante centrale, alto un metro e 87. Due squadre nella sua storia da pro: il Fratria, con cui ha giocato nella B nazionale bulgara, e ora il Cherno More, la squadra con cui ha raggiunto la massima serie e con cui ha messo a referto dodici gol e tre assist in cinquantuno presenze. Da piccolo giocava in porta, poi la sua velocità ha convinto gli allenatori a spostarlo in attacco. In passato aveva giocato a livello giovanile anche per il Botev Plovdiv (due scudetti bulgari nel palmares), ma il club non ha mai creduto in lui: lo scorso anno Georgi gli ha segnato due gol.