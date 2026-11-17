Introduzione
Lo indossa dall'età di due anni dopo una grave forma di morbillo che gli ha causato problemi di udito. Ha deciso di continuare a usare l'apparecchio e di non sottoporsi a un intervento chirurgico per continuare a sognare di fare il calciatore. Attaccante classe 2004: "Per tutta la vita ho sfidato le probabilità, da bambino mi prendevano in giro e mi dicevano che non sarei mai riuscito a diventare un calciatore". In questa pausa nazionali ha esordito con la Bulgaria, giocando da titolare l'ultimo match contro l'Estonia: "La cosa più importante è non arrendersi mai"
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Quello che devi sapere
Georgi Lazarov, il calciatore con l'apparecchio acustico
Non è certo una cosa che si vede tutti i giorni su un campo da calcio: apparecchio all'orecchio, pronto a esordire in Nations League, a giocare, a combattere su ogni pallone. Il suo nome è Georgi Lazarov, ed è il calciatore che ha trasformato le difficoltà di una vita in una storia di grande ispirazione. Per chiunque. L'apparecchio acustico è con lui fin dall'età di due anni, dopo una grave perdita dell'udito causata da una malattia contratta quando aveva appena due mesi (una grave forma di morbillo, parola sua). Ma tutto questo non lo ha mai fermato.
Non si è mai operato per poter continuare a giocare a calcio
Georgi ha scelto di continuare a usare gli apparecchi acustici piuttosto che sottoporsi a un intervento chirurgico per l'impianto cocleare (un dispositivo elettronico impiantato chirurgicamente che ripristina la percezione uditiva). La paura era che l'intervento potesse compromettere la sua capacità di giocare a livello professionistico a causa dei rischi associati a contrasti e possibili traumi. E così sta realizzando il suo sogno, come - per esempio - esordire in una competizione Uefa con la sua nazionale.
"Da bambino mi prendevano in giro, ora…"
"Certamente ho vissuto momenti molto difficili nella mia vita, i bambini che mi prendevano in giro li ho rivisti anni dopo. Si sono resi conto che non era giusto. Ma sono momenti che si superano e che ti rendono più forte" — ha detto Lazarov recentemente alla tv bulgara 'Diema Sport'. Anche da qui è partito il suo riscatto.
Due gol contro la squadra che non aveva mai creduto in lui
Sì, ma chi è Georgi Lazarov dal punto di vista calcistico? Classe 2004, 22 anni, bulgaro. Di mestiere attaccante centrale, alto un metro e 87. Due squadre nella sua storia da pro: il Fratria, con cui ha giocato nella B nazionale bulgara, e ora il Cherno More, la squadra con cui ha raggiunto la massima serie e con cui ha messo a referto dodici gol e tre assist in cinquantuno presenze. Da piccolo giocava in porta, poi la sua velocità ha convinto gli allenatori a spostarlo in attacco. In passato aveva giocato a livello giovanile anche per il Botev Plovdiv (due scudetti bulgari nel palmares), ma il club non ha mai creduto in lui: lo scorso anno Georgi gli ha segnato due gol.
Quando Berbatov lo premiò a 12 anni a Parigi
Intanto Lazarov ha scalato le categorie giovanili, visto che in passato ha rappresentato la nazionale bulgara U21 in nove occasioni, tra cui la memorabile vittoria per 2-1 contro il Portogallo a settembre 2026. Prima ancora — aveva appena dodici anni — era stato premiato da 'sua altezza' Dimitar Berbatov dopo un torneo vinto a Parigi, nientemeno che allo Stade de France — ha rivelato lui in un'altra intervista in patria a 'Blitz'. "Per tutta la vita ho sfidato le probabilità, mi dicevano che non sarei mai riuscito a diventare un professionista, ma non ho mai smesso di credere in me stesso. La cosa più importante è non arrendersi mai". Come dargli torto?