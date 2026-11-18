L'episodio si vede benissimo nel video qui sopra ma forse serve una spiegazione per capire l'esultanza di Haaland. Che cosa significa "six-seven"? Letteralmente "sei-sette", è un tormentone diventato virale sui social che consiste nel muovere alternativamente le mani con i palmi verso l'alto, come a pesare due cose. Non ha un significato preciso: c'è chi ne fa risalire l'origine alla canzone "Doot Doot (6 7)" del rapper Skrilla e chi ne collega la popolarità agli edit pubblicati sul cestista LaMelo Ball, alto proprio 6 piedi e 7 pollici. Haaland ha così deciso di usarlo per festeggiare quello che sarebbe stato il suo 67esimo gol con la Norvegia. Peccato che la rete sia stata annullata... Poco male dato che sei minuti dopo è arrivato il vero gol numero 67 e nel recupero anche il numero 68, su rigore, che ha portato la nazionale ai quarti di Nations League. Ah, dimenticavamo. Il tutto in appena 61 presenze...

Approfondimento Nations League, le squadre qualificate ai quarti