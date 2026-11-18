Haaland fa "six seven" per il 67° gol con la Norvegia: ma il Var glielo annulla!video
Haaland segna il 67esimo (!) gol con la Norvegia e festeggia con il "six-seven" ma... il Var gli rovina la festa! Un passo alla volta: succede tutto durante Danimarca-Norvegia. Al 31', l'attaccante va a segno di testa sugli sviluppi di un corner ed esulta con il gesto diventato virale sui social proprio per celebrare la rete numero 67. Peccato che gli venga annullata per un fallo di mano... Poco male dato che il "robot" del City ha segnato una doppietta. Guarda qui sopra il VIDEO
L'episodio si vede benissimo nel video qui sopra ma forse serve una spiegazione per capire l'esultanza di Haaland. Che cosa significa "six-seven"? Letteralmente "sei-sette", è un tormentone diventato virale sui social che consiste nel muovere alternativamente le mani con i palmi verso l'alto, come a pesare due cose. Non ha un significato preciso: c'è chi ne fa risalire l'origine alla canzone "Doot Doot (6 7)" del rapper Skrilla e chi ne collega la popolarità agli edit pubblicati sul cestista LaMelo Ball, alto proprio 6 piedi e 7 pollici. Haaland ha così deciso di usarlo per festeggiare quello che sarebbe stato il suo 67esimo gol con la Norvegia. Peccato che la rete sia stata annullata... Poco male dato che sei minuti dopo è arrivato il vero gol numero 67 e nel recupero anche il numero 68, su rigore, che ha portato la nazionale ai quarti di Nations League. Ah, dimenticavamo. Il tutto in appena 61 presenze...