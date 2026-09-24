Nations League 2026/27, quanto vale vincere il torneo: premi e ricavi
La Uefa riconosce un premio di partecipazione a tutte le nazionali e un premio aggiuntivo a quelle che vincono il proprio girone. Gli importi, ovviamente, variano in base alla lega di appartenenza. Inoltre, per le nazionali della Lega A che accedono alla Final Four è previsto un ulteriore riconoscimento economico. Di seguito tutti i premi (dati Calcio e Finanza)
- La Uefa riconosce un premio partecipazione a tutte le federazioni impegnate nella Nations League 2026/27. L'importo varia in base alla lega di appartenenza: la competizione è divisa in quattro livelli, dalla Lega A, la più alta, alla Lega D. Le nazionali delle leghe inferiori puntano alla promozione, mentre quelle della Lega A si contendono il trofeo.
- LEGA A: 2,25 milioni di euro
- Le 16 squadre partecipanti: Francia, Italia, Belgio, Turchia, Germania, Olanda, Serbia, Grecia, Spagna, Croazia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles.
- LEGA B: 1,5 milioni di euro
- Le 16 squadre partecipanti: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord, Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord, Israele, Austria, Irlanda, Kosovo, Polonia, Bosnia, Romania, Svezia.
- LEGA C: 1,1 milioni di euro
- Le 16 squadre partecipanti: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino, Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia, Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia, Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo.
- LEGA D: 0,75 milioni di euro
- Le 6 squadre partecipanti: Gibilterra, Malta, Andorra, Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein
- Oltre ai premi per la partecipazione, tutte le squadre che chiuderanno il proprio girone al primo posto ne riceveranno un altro. Ovviamente anche in questo caso i premi vengono calcolati in base alla lega di appartenenza.
- Lega A – 2,25 milioni di euro
- Lega B – 1,5 milioni
- Lega C – 1,1 milioni
- Lega D – 0,75 milioni
- La Uefa, inoltre, ha previsto dei premi aggiuntivi per le nazionali della Lega A che si qualificano alla Final Four. Ovviamente l'ammontare del premio dipende dal piazzamento finale.
- Primo posto – 6 milioni
- Secondo – 4,5 milioni
- Terzo – 3,5 milioni
- Quarto – 2,5 milioni
- Una nazionale della Lega A che vince il proprio girone parte da una "base" di 4,5 milioni di euro. Se conquista anche la vittoria della Nations League, riceve altri 6 milioni, per un totale di 10,5 milioni di euro.