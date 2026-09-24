La Uefa riconosce un premio di partecipazione a tutte le nazionali e un premio aggiuntivo a quelle che vincono il proprio girone. Gli importi, ovviamente, variano in base alla lega di appartenenza. Inoltre, per le nazionali della Lega A che accedono alla Final Four è previsto un ulteriore riconoscimento economico. Di seguito tutti i premi (dati Calcio e Finanza)

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