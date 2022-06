Erling Haaland ha battezzato con un gol l'inizio della terza edizione della Nations League e si è guadagnato il podio solitario nella graduatoria dei capocannonieri della giovane competizione. Davanti a lui ci sono altri due bomber di razza, ma nella lista non mancano sorprese, da difensori a giocatori di nazionali meno importanti e che sfruttano questa vetrina per mettersi in mostra