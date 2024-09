Dopo la vittoria contro la Francia, l'Italia si ripete anche contro Israele in Nations League. A Budapest finisce 2-1 a favore degli azzurri, con i gol segnati da Frattesi e Kean. Voto 8 per Dimarco, il migliore in campo: di seguito i voti a cura di Stefano De Grandis

L'ITALIA BATTE ISRAELE 2-1