Introduzione

Non solo l'Italia nella serata di Nations League. Oltre alla Nazionale di Spalletti, che batte anche Israele e resta in vetta a punteggio pieno, la Francia riscatta la sconfitta di Parigi e supera 2-0 il Belgio nello stesso girone degli Azzurri. Nella Lega B la Turchia di Montella vince grazie alla tripletta di Akturkoglu e tiene il passo del Galles. Tris anche per Sesko con la Slovenia, prima insieme alla Norvegia trascinata dal solito Haaland. Festa della Romania coi gol 'italiani' di Mihaila e Razvan Marin



NATIONS LEAGUE, LE CLASSIFICHE