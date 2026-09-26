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Nations LeagueGiornata 1 - sabato 26 settembre 2026Giornata 1 - sab 26 setWembley Stadium
Inghilterra
20:45
Spagna
Inghilterra20:45 Spagna
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Inghilterra-Spagna, formazioni ufficiali e risultato LIVE della partita di Nations League

La Spagna campione del mondo torna in campo a Wembley, dove De La Fuente riparte da Ferran Torres rifornito da Yamal, Olmo e Williams. Out Gavi per squalifica, gioca Eric Garcia al posto di Porro. Privo di Rice, Palmer e Rashford, Tuchel risponde con Kane accompagnato da Saka, Bellingham e Gordon. C'è Trafford e non Pickford in porta. Diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD

FORMAZIONI UFFICIALI 

INGHILTERRA (4-2-3-1): Trafford; Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly; Andersen, Lewis-Skelly; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. CT Tuchel 

 

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; E. Garcia, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Williams; F. Torres. CT De La Fuente

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Formazioni ufficiali

  • INGHILTERRA (4-2-3-1): Trafford; Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly; Andersen, Lewis-Skelly; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. CT Tuchel 
  • SPAGNA (4-2-3-1): Simon; E. Garcia, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Williams; F. Torres. CT De La Fuente

Le scelte di Tuchel

Terzo posto al Mondiale per i Tre Leoni nel segno di Kane, titolarissimo in attacco e rifornito da Saka, Bellingham e Gordon. Qualche assenza pesante da Rice a Palmer fino a Rashford e Livramento. A centrocampo gioca Lewis-Skelly accanto ad Anderson, dietro c'è Quansah (e non Alexander-Arnold) come terzino. Si cambia anche tra i pali: Trafford prende il posto di Pickford

Le scelte di De La Fuente

La Roja campione d'Europa e del mondo riparte dall'uomo che ha deciso l'ultima finale contro l'Argentina. Il centravanti è Ferran Torres (e non Oyarzbal) con Yamal, Olmo e Williams sulla trequarti. Il ballottaggio in mezzo premia Ruiz, preferito a Pedri per affiancare capitan Rodri. Oltre allo squalificato Gavi non c'è nemmeno Porro, sostituito a destra da Eric Garcia mentre Laporte la spunta su Huijsen

È stata la finale dell'ultimo Europeo vinto dalla Spagna, che in estate è tornata anche sul tetto del mondo. Ora l'Inghilterra rilancia la sfida a Wembley nella prima uscita della nuova Nations League, dove le due Nazionali dividono il girone 3 con Repubblica Ceca e Croazia

Dove vedere Inghilterra-Spagna

Diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

statistiche

L'Inghilterra arriva al big match dopo una campagna da medaglia di bronzo in Nord America. Dopo sette vittorie che l'hanno portata fino alla semifinale, l'Inghilterra ha chiuso il torneo con un successo per 6-4 contro la Francia nella finale per il terzo posto

statistiche

Le sfide tra Inghilterra e Spagna hanno una ricca storia recente, compresa la vittoria di misura della Roja nella finale di Euro 2024

statistiche

L'Inghilterra arriva a questa partita dopo aver vinto quattro delle ultime cinque, con l'unica sconfitta arrivata contro l'Argentina nella semifinale del Mondiale

statistiche

L'Inghilterra ha battuto la Francia 6-4 nella sua uscita più recente e durante il torneo ha avuto la meglio anche su Norvegia, Messico e RD Congo, segnando 11 gol in queste cinque partite e subendone sei

statistiche

Le ultime cinque partite della Spagna raccontano una storia completamente diversa. La squadra di De la Fuente le ha vinte tutte e cinque senza sconfitte, segnando sette gol e subendone appena due

statistiche

Il risultato più recente della Spagna è stato l'1-0 contro l'Argentina nella finale del Mondiale, e non ha perso neppure una partita nel corso del torneo

statistiche

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a Euro 2024, quando la Spagna ha battuto l'Inghilterra 2-1

statistiche

Guardando agli ultimi cinque precedenti, la Spagna vanta un bilancio complessivo migliore, anche se l'Inghilterra ha vinto 3-2 a Siviglia nella Nations League 2018/19. Le due squadre hanno inoltre pareggiato 2-2 in un'amichevole nel novembre 2016