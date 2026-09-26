L'Inghilterra arriva al big match dopo una campagna da medaglia di bronzo in Nord America. Dopo sette vittorie che l'hanno portata fino alla semifinale, l'Inghilterra ha chiuso il torneo con un successo per 6-4 contro la Francia nella finale per il terzo posto
Inghilterra-Spagna, formazioni ufficiali e risultato LIVE della partita di Nations League
La Spagna campione del mondo torna in campo a Wembley, dove De La Fuente riparte da Ferran Torres rifornito da Yamal, Olmo e Williams. Out Gavi per squalifica, gioca Eric Garcia al posto di Porro. Privo di Rice, Palmer e Rashford, Tuchel risponde con Kane accompagnato da Saka, Bellingham e Gordon. C'è Trafford e non Pickford in porta. Diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
FORMAZIONI UFFICIALI
INGHILTERRA (4-2-3-1): Trafford; Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly; Andersen, Lewis-Skelly; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. CT Tuchel
SPAGNA (4-2-3-1): Simon; E. Garcia, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Williams; F. Torres. CT De La Fuente
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Formazioni ufficiali
- INGHILTERRA (4-2-3-1): Trafford; Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly; Andersen, Lewis-Skelly; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. CT Tuchel
- SPAGNA (4-2-3-1): Simon; E. Garcia, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Williams; F. Torres. CT De La Fuente
Le scelte di Tuchel
Terzo posto al Mondiale per i Tre Leoni nel segno di Kane, titolarissimo in attacco e rifornito da Saka, Bellingham e Gordon. Qualche assenza pesante da Rice a Palmer fino a Rashford e Livramento. A centrocampo gioca Lewis-Skelly accanto ad Anderson, dietro c'è Quansah (e non Alexander-Arnold) come terzino. Si cambia anche tra i pali: Trafford prende il posto di Pickford
Le scelte di De La Fuente
La Roja campione d'Europa e del mondo riparte dall'uomo che ha deciso l'ultima finale contro l'Argentina. Il centravanti è Ferran Torres (e non Oyarzbal) con Yamal, Olmo e Williams sulla trequarti. Il ballottaggio in mezzo premia Ruiz, preferito a Pedri per affiancare capitan Rodri. Oltre allo squalificato Gavi non c'è nemmeno Porro, sostituito a destra da Eric Garcia mentre Laporte la spunta su Huijsen
È stata la finale dell'ultimo Europeo vinto dalla Spagna, che in estate è tornata anche sul tetto del mondo. Ora l'Inghilterra rilancia la sfida a Wembley nella prima uscita della nuova Nations League, dove le due Nazionali dividono il girone 3 con Repubblica Ceca e Croazia
Dove vedere Inghilterra-Spagna
Diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Le sfide tra Inghilterra e Spagna hanno una ricca storia recente, compresa la vittoria di misura della Roja nella finale di Euro 2024
L'Inghilterra arriva a questa partita dopo aver vinto quattro delle ultime cinque, con l'unica sconfitta arrivata contro l'Argentina nella semifinale del Mondiale
L'Inghilterra ha battuto la Francia 6-4 nella sua uscita più recente e durante il torneo ha avuto la meglio anche su Norvegia, Messico e RD Congo, segnando 11 gol in queste cinque partite e subendone sei
Le ultime cinque partite della Spagna raccontano una storia completamente diversa. La squadra di De la Fuente le ha vinte tutte e cinque senza sconfitte, segnando sette gol e subendone appena due
Il risultato più recente della Spagna è stato l'1-0 contro l'Argentina nella finale del Mondiale, e non ha perso neppure una partita nel corso del torneo
L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a Euro 2024, quando la Spagna ha battuto l'Inghilterra 2-1
Guardando agli ultimi cinque precedenti, la Spagna vanta un bilancio complessivo migliore, anche se l'Inghilterra ha vinto 3-2 a Siviglia nella Nations League 2018/19. Le due squadre hanno inoltre pareggiato 2-2 in un'amichevole nel novembre 2016