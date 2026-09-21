 Convocati Italia, la Nazionale di Mancini per le gare di Nations League 2026 | Sky Sport
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Convocati Italia, la Nazionale di Mancini per le gare di Nations League

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La Nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio, venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati: indisponibile il romanista Bryan Cristante, chiamato Samuele Ricci. Di seguito tutti i convocati e il calendario degli Azzurri

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