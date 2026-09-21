Convocati Italia, la Nazionale di Mancini per le gare di Nations League
La Nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio, venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati: indisponibile il romanista Bryan Cristante, chiamato Samuele Ricci. Di seguito tutti i convocati e il calendario degli Azzurri
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- Bryan Cristante (Roma) non può rispondere alla convocazione di Mancini,al suo posto il ct ha chiamato il centrocampista del Como Samuele Ricci
- Raduno a Coverciano da domenica sera
- 25 settembre 2026 – Ore 20:45: Italia – Belgio (Roma)
- 28 settembre 2026 – Ore 20:45: Turchia – Italia (Bursa)
- 2 ottobre 2026 – Ore 20:45: Francia – Italia (Saint-Denis)
- 5 ottobre 2026 – Ore 20:45: Italia – Turchia (Bologna)
- Issa Doumbia - centrocampista (22 anni, Sporting Lisbona)
- Sebastiano Esposito - attaccante (24 anni, Sassuolo)
- Daniele Ghilardi – difensore (23 anni, Roma)
- Michael Kayode - difensore (22 anni, Brentford)
- Eddy Kouadio - difensore (20 anni, Monza)
- Massimo Pessina - portiere (18 anni, Bologna)
- Alessandro Romano - centrocampista (20 anni, Cagliari)
- Antonio Vergara - centrocampista (23 anni, Napoli)
- Mohamed Ali Zoma - attaccante (23 anni, Norimberga)
- Marco Carnesecchi (Atalanta)
- Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
- Massimo Pessina (Bologna)
- Guglielmo Vicario (Juventus)
- Honest Ahanor (Crystal Palace)
- Alessandro Bastoni (Inter)
- Riccardo Calafiori (Arsenal)
- Diego Coppola (Paris FC)
- Giovanni Di Lorenzo (Napoli)
- Federico Dimarco (Inter)
- Daniele Ghilardi (Roma)
- Michael Kayode (Brentford)
- Eddy Kuadio (Monza)
- Gianluca Mancini (Roma)
- Giorgio Scalvini (Atalanta)
- Nicolò Barella (Inter)
- Issa Doumbia (Sporting CP)
- Nicolò Fagioli (Fiorentina)
- Davide Frattesi (Lazio)
- Rolando Mandragora (Torino)
- Samuele Ricci (Como)
- Alessandro Romano (Cagliari)
- Sandro Tonali (Tottenham)
- Nicolò Cambiaghi (Bologna)
- Sebastiano Esposito (Sassuolo)
- Pio Esposito (Inter)
- Samuele Inácio (Borussia Dortmund)
- Moise Kean (Como)
- Daniel Maldini (Cagliari)
- Giacomo Raspadori (Atalanta)
- Gianluca Scamacca (Atalanta)
- Antonio Vergara (Napoli)
- Nicolò Zaniolo (Udinese)
- Alì Zoma (Norimberga)
- Salteranno per infortunio queste convocazioni Manuel Locatelli (Juventus), Federico Chiesa (Liverpool) e Marco Palestra che sta recuperando da un infortunio muscolare, ma fin qui non ha ancora giocato 1' col Chelsea
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