Tutto è pronto per il Mancini-bis. Il commissario tecnico azzurro ha parlato a Sky Sport alla vigilia del nuovo debutto in Nations League contro il Belgio (venerdì 25 settembre alle 20.45 su Sky Sport e in streaming su NOW): "Sarà emozionante tornare all'Olimpico. L'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarti velocemente". Sulle scelte di formazione: "Pio e Kean titolari? Sì, possono giocare insieme. I ragazzi sono pronti