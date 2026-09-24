Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
LIE0
LTU0
KVX0
IRL0
SER1
GRC0
OLA0
GER0
POR1
WAL0
NOR2
DAN0
AUS0
ISR0
AND1
MLT2
Nations LeagueGiornata 1 - giovedì 24 settembre 2026Giornata 1 - gio 24 set
LIVE1T
Olanda
0 - 0
Germania
Olanda0 - 0 Germania
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • NOTIZIE

Olanda-Germania, il risultato in diretta LIVE

Riparte la Nations League per Olanda e Germania. Sulla panchina degli Oranje siede Xavi, mentre la nazionale tedesca è stata affidata a Jurgen Klopp. Gioca Brobbey dal 1' che sostituisce Malen. Tra i tedeschi Shade nel tridente con Havertz e Adeyemi, out Musiala nel riscaldamento, gioca Amiri. Si gioca alla Johan Crujiff Arena. Diretta su Sky Sport Uno e TV8 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD

NATIONS LEAGUE, LA 1^ GIORNATA LIVE

LIVE
ammonizione!

22' - Ammonito Timber

20' - Si è completamente ribaltata la situazione in campo con l'Olanda che ora fa la partita, adesso Germania in difficoltà

15' - Dopo i primi 10' di sofferenza adesso l'Olanda sembra decisamente più sciolta e più efficace

VAR

Gol annullato per fallo di Brobbey

C'è On Field Review per l'ostacolo di Brobbey a Ter Stegen

GOL!

13' - Olanda in vantaggio: segna Van Dijk

Dagli sviluppi dell'angolo, Van Dijk anticipa tutti sul primo palo, uscita non perfetta di Ter Stegen (anche disturbato da Brobbey), colpo di testa con la palla che finisce in rete

12' - Dagli sviluppi dell'angolo, conclusione al volo di Reijnders, ancora Tah tocca con il braccio, aderente al corpo, la palla va in angolo e non c'è rigore

11' - Adesso Olanda pericolosa con una palla in verticale per Brobbey che viene anche in qualche modo contrastato al limite dell'area, finisce giù ma l'arbitro lascia proseguire e la palla finisce in angolo

7' - Adesso riesce a uscire l'Olanda e lo fa bene da destra con Summerville, cross teso a centro area, ter Stegen senza problemi

4' - Avvio complicato per l'Olanda che sta subendo l'iniziativa della Germania anche se per ora non ha concesso possibilità di tiro ai tedeschi

2' - E' partita molto forte la Germania in questo avvio di gara, grande pressione dei tedeschi e grande intensità

calcio d'inizio!

Olanda-Germania 0-0

Si parte alla Johan Crujiff Arena

Minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa della moglie di Koeman

Manca poco e si parte, esordio per Xavi e Klopp sulle panchine delle rispettive nazionali

Inni nazionali

Le squadre stanno entrando in campo

Out Musiala nel riscaldamento, gioca Amiri

Problema fisico per Musiala accusato nel riscaldamento, sarà sostituito da Amiri

Italia-Belgio, Mancini: "Bisogna riscattarsi. Pio e Kean insieme? Possibile... "

Tutto è pronto per il Mancini-bis. Il commissario tecnico azzurro ha parlato a Sky Sport alla vigilia del nuovo debutto in Nations League contro il Belgio (venerdì 25 settembre alle 20.45 su Sky Sport e in streaming su NOW): "Sarà emozionante tornare all'Olimpico. L'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarti velocemente". Sulle scelte di formazione: "Pio e Kean titolari? Sì, possono giocare insieme. I ragazzi sono pronti

Mancini: 'Bisogna svoltare. Su Pio e Kean...'

Mancini: 'Bisogna svoltare. Su Pio e Kean...'

Vai al contenuto

Nations League, gironi e calendario delle partite

La nuova edizione della Nations League è pronta a prendere il via, da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. Sei giornate che ci accompagneranno da qui alla prossima sosta di novembre: l'Italia è inserita nel gruppo 1 con Belgio, Francia e Turchia. Di seguito il calendario completo della Nations League 2026/27fino alle date della fase finale

Nations League 2026/27, gironi e calendario delle partite

Nations League 2026/27, gironi e calendario delle partite

Vai al contenuto

In Nations League esordiranno ben 10 nuovi Ct, e alcuni sono dei big della panchina

Non solo il Mancini bis, anche Zidane e Jurgen Klopp sono pronti al loro esordio assoluto sulla panchina di una nazionale nella nuova Nations League (da seguire su Sky e NOW!). Sono in totale dieci i nuovi allenatori pronti a una nuova sfida, più due italiani che sono in carica da pochissimo: Maldera e Maran. Ma qual è la "mappa" completa delle 54 squadre? Eccoli tutti

In Nations League esordiranno ben 10 nuovi Ct, e alcuni sono dei big della panchina

In Nations League esordiranno ben 10 nuovi Ct, e alcuni sono dei big della panchina

Vai al contenuto

Nations League, marcatori all-time: Haaland doppia Mbappé, l’Italiano più prolifico è a 4

Al via la Nations League, con Erling Haaland in testa alla classifica marcatori all-time della competizione: l'attaccante della Norvegia ha una media monstre con 19 reti in 16 presenze. Lo segue "l'eterno" CR7, mentre Mbappé è lontano dal podio. E gli italiani? Nessuno nella top 10, al momento: i migliori marcatori azzurri sono Raspadori, Frattesi e Pellegrini, tutti con 4 reti

BOMBER NATIONS LEAGUE: Haaland doppia Mbappé, CR7... è lì

BOMBER NATIONS LEAGUE: Haaland doppia Mbappé, CR7... è lì

Vai al contenuto

Nations League 2026/27, quanto vale vincere il torneo: premi e ricavi

La Uefa riconosce un premio di partecipazione a tutte le nazionali e un premio aggiuntivo a quelle che vincono il proprio girone. Gli importi, ovviamente, variano in base alla lega di appartenenza. Inoltre, per le nazionali della Lega A che accedono alla Final Four è previsto un ulteriore riconoscimento economico. Di seguito tutti i premi (dati Calcio e Finanza)

Quanto vale economicamente la Nations League? Tutti i premi

Quanto vale economicamente la Nations League? Tutti i premi

Vai al contenuto

L'Italia di Mancini: i giovani convocati e quelli che segue per il futuro della Nazionale

Nella lista dei convocati della Nazionale maggiore ci sono Issa Doumbia, Mohamed Alì Zoma, Samuele Inacio, Alessandro Romano, Michael Kayode (al posto di Palestra, che sta recuperando da un infortunio) ed Eddy Kouadio

Nazionale, i giovani convocati da Mancini e quelli che segue per l'Italia del futuro

Nazionale, i giovani convocati da Mancini e quelli che segue per l'Italia del futuro

Vai al contenuto

10 giocatori da tenere d'occhio in Nations League

Alcuni sono giovanissimi, altri hanno qualche anno in più ma sono pronti al loro esordio assoluto con la maglia della loro nazionale. Su Sky e NOW arriva la Nations League: ecco alcuni dei talenti più interessanti, i loro identikit e dove giocano

10 giocatori da tenere d'occhio in Nations League

10 giocatori da tenere d'occhio in Nations League

Vai al contenuto

La formazione dell'Olanda in grafica

Germania, le scelte di formazione

Per la sua prima da allenatore della Germania, Klopp manda in campo Havertz con Adeyemi e Shade in avanti. C'è Musiala da raccordo più avanzato della linea di cetrocampo composta da Nmecha e Kimmich

Olanda, le scelte di formazione

Nella sua prima formazione Xavi deve rinunciare a Malen rimasto a Roma e giocherà con Brobbey riferimento più avanzato. In campo anche Summerville, Gakpo e Reijnders. Dumfries a destra, gioca Timber a centrocampo

Le formazioni ufficiali

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven; Gravenberch, Timber; Summerville, Reijnders, Gakpo; Brobbey. All. Xavi

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Kimmich; Schade, Musiala, Adeyemi; Havertz. All. Klopp.

Statistiche e curiosità

L'Olanda arriva a questa sfida con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni.

Anche l'Olanda eliminata ai Mondiali ai rigori dal Marocco

L’uscita più recente è stato l’1-1 contro il Marocco al Mondiale, terminato con una sconfitta ai calci di rigore, mentre la miglior prestazione in questo filotto è stato il netto 5-1 contro la Svezia

Sono stati 11 i gol segnati dall'Olanda ai Mondiali

In queste cinque partite, l’Oranje ha segnato 11 gol e ne ha subiti sei, con la campagna mondiale che ha mostrato sia la sua pericolosità offensiva sia una certa vulnerabilità difensiva

Germania, due vittorie e due sconfitte nelle ultime gare

Il rendimento recente della Germania racconta una storia più altalenante. La squadra di Klopp ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque

Germania eliminata dai Mondiali dal Paraguay dopo i rigori

Il risultato più recente è stato l’1-1 contro il Paraguay al Mondiale che ha posto fine al suo torneo dopo la sconfitta ai calci di rigore

Sono stati 13 i gol realizzati dalla Germania agli ultimi Mondiali

Ai Mondiali, la Germania ha battuto Curaçao 7-1 nella partita d’esordio del girone e ha sconfitto la Costa d’Avorio 2-1, ma il ko contro il Paraguay (ai rigori) nella fase a eliminazione diretta ha chiuso la sua campagna. La Germania ha segnato 13 gol in queste cinque partite, subendone cinque