22' - Ammonito Timber
Olanda-Germania, il risultato in diretta LIVE
Riparte la Nations League per Olanda e Germania. Sulla panchina degli Oranje siede Xavi, mentre la nazionale tedesca è stata affidata a Jurgen Klopp. Gioca Brobbey dal 1' che sostituisce Malen. Tra i tedeschi Shade nel tridente con Havertz e Adeyemi, out Musiala nel riscaldamento, gioca Amiri. Si gioca alla Johan Crujiff Arena. Diretta su Sky Sport Uno e TV8 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
20' - Si è completamente ribaltata la situazione in campo con l'Olanda che ora fa la partita, adesso Germania in difficoltà
15' - Dopo i primi 10' di sofferenza adesso l'Olanda sembra decisamente più sciolta e più efficace
Gol annullato per fallo di Brobbey
C'è On Field Review per l'ostacolo di Brobbey a Ter Stegen
13' - Olanda in vantaggio: segna Van Dijk
Dagli sviluppi dell'angolo, Van Dijk anticipa tutti sul primo palo, uscita non perfetta di Ter Stegen (anche disturbato da Brobbey), colpo di testa con la palla che finisce in rete
12' - Dagli sviluppi dell'angolo, conclusione al volo di Reijnders, ancora Tah tocca con il braccio, aderente al corpo, la palla va in angolo e non c'è rigore
11' - Adesso Olanda pericolosa con una palla in verticale per Brobbey che viene anche in qualche modo contrastato al limite dell'area, finisce giù ma l'arbitro lascia proseguire e la palla finisce in angolo
7' - Adesso riesce a uscire l'Olanda e lo fa bene da destra con Summerville, cross teso a centro area, ter Stegen senza problemi
4' - Avvio complicato per l'Olanda che sta subendo l'iniziativa della Germania anche se per ora non ha concesso possibilità di tiro ai tedeschi
2' - E' partita molto forte la Germania in questo avvio di gara, grande pressione dei tedeschi e grande intensità
Olanda-Germania 0-0
Si parte alla Johan Crujiff Arena
Minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa della moglie di Koeman
Manca poco e si parte, esordio per Xavi e Klopp sulle panchine delle rispettive nazionali
Inni nazionali
Le squadre stanno entrando in campo
Out Musiala nel riscaldamento, gioca Amiri
Problema fisico per Musiala accusato nel riscaldamento, sarà sostituito da Amiri
Italia-Belgio, Mancini: "Bisogna riscattarsi. Pio e Kean insieme? Possibile... "
Tutto è pronto per il Mancini-bis. Il commissario tecnico azzurro ha parlato a Sky Sport alla vigilia del nuovo debutto in Nations League contro il Belgio (venerdì 25 settembre alle 20.45 su Sky Sport e in streaming su NOW): "Sarà emozionante tornare all'Olimpico. L'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarti velocemente". Sulle scelte di formazione: "Pio e Kean titolari? Sì, possono giocare insieme. I ragazzi sono pronti
Mancini: 'Bisogna svoltare. Su Pio e Kean...'Vai al contenuto
Nations League, gironi e calendario delle partite
La nuova edizione della Nations League è pronta a prendere il via, da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. Sei giornate che ci accompagneranno da qui alla prossima sosta di novembre: l'Italia è inserita nel gruppo 1 con Belgio, Francia e Turchia. Di seguito il calendario completo della Nations League 2026/27fino alle date della fase finale
Nations League 2026/27, gironi e calendario delle partiteVai al contenuto
In Nations League esordiranno ben 10 nuovi Ct, e alcuni sono dei big della panchina
Non solo il Mancini bis, anche Zidane e Jurgen Klopp sono pronti al loro esordio assoluto sulla panchina di una nazionale nella nuova Nations League (da seguire su Sky e NOW!). Sono in totale dieci i nuovi allenatori pronti a una nuova sfida, più due italiani che sono in carica da pochissimo: Maldera e Maran. Ma qual è la "mappa" completa delle 54 squadre? Eccoli tutti
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Nations League, marcatori all-time: Haaland doppia Mbappé, l’Italiano più prolifico è a 4
Al via la Nations League, con Erling Haaland in testa alla classifica marcatori all-time della competizione: l'attaccante della Norvegia ha una media monstre con 19 reti in 16 presenze. Lo segue "l'eterno" CR7, mentre Mbappé è lontano dal podio. E gli italiani? Nessuno nella top 10, al momento: i migliori marcatori azzurri sono Raspadori, Frattesi e Pellegrini, tutti con 4 reti
BOMBER NATIONS LEAGUE: Haaland doppia Mbappé, CR7... è lìVai al contenuto
Nations League 2026/27, quanto vale vincere il torneo: premi e ricavi
La Uefa riconosce un premio di partecipazione a tutte le nazionali e un premio aggiuntivo a quelle che vincono il proprio girone. Gli importi, ovviamente, variano in base alla lega di appartenenza. Inoltre, per le nazionali della Lega A che accedono alla Final Four è previsto un ulteriore riconoscimento economico. Di seguito tutti i premi (dati Calcio e Finanza)
Quanto vale economicamente la Nations League? Tutti i premiVai al contenuto
L'Italia di Mancini: i giovani convocati e quelli che segue per il futuro della Nazionale
Nella lista dei convocati della Nazionale maggiore ci sono Issa Doumbia, Mohamed Alì Zoma, Samuele Inacio, Alessandro Romano, Michael Kayode (al posto di Palestra, che sta recuperando da un infortunio) ed Eddy Kouadio
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10 giocatori da tenere d'occhio in Nations League
Alcuni sono giovanissimi, altri hanno qualche anno in più ma sono pronti al loro esordio assoluto con la maglia della loro nazionale. Su Sky e NOW arriva la Nations League: ecco alcuni dei talenti più interessanti, i loro identikit e dove giocano
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La formazione dell'Olanda in grafica
Germania, le scelte di formazione
Per la sua prima da allenatore della Germania, Klopp manda in campo Havertz con Adeyemi e Shade in avanti. C'è Musiala da raccordo più avanzato della linea di cetrocampo composta da Nmecha e Kimmich
Olanda, le scelte di formazione
Nella sua prima formazione Xavi deve rinunciare a Malen rimasto a Roma e giocherà con Brobbey riferimento più avanzato. In campo anche Summerville, Gakpo e Reijnders. Dumfries a destra, gioca Timber a centrocampo
Le formazioni ufficiali
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven; Gravenberch, Timber; Summerville, Reijnders, Gakpo; Brobbey. All. Xavi
GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Kimmich; Schade, Musiala, Adeyemi; Havertz. All. Klopp.
Statistiche e curiosità
L'Olanda arriva a questa sfida con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni.
Anche l'Olanda eliminata ai Mondiali ai rigori dal Marocco
L’uscita più recente è stato l’1-1 contro il Marocco al Mondiale, terminato con una sconfitta ai calci di rigore, mentre la miglior prestazione in questo filotto è stato il netto 5-1 contro la Svezia
Sono stati 11 i gol segnati dall'Olanda ai Mondiali
In queste cinque partite, l’Oranje ha segnato 11 gol e ne ha subiti sei, con la campagna mondiale che ha mostrato sia la sua pericolosità offensiva sia una certa vulnerabilità difensiva
Germania, due vittorie e due sconfitte nelle ultime gare
Il rendimento recente della Germania racconta una storia più altalenante. La squadra di Klopp ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque
Germania eliminata dai Mondiali dal Paraguay dopo i rigori
Il risultato più recente è stato l’1-1 contro il Paraguay al Mondiale che ha posto fine al suo torneo dopo la sconfitta ai calci di rigore
Sono stati 13 i gol realizzati dalla Germania agli ultimi Mondiali
Ai Mondiali, la Germania ha battuto Curaçao 7-1 nella partita d’esordio del girone e ha sconfitto la Costa d’Avorio 2-1, ma il ko contro il Paraguay (ai rigori) nella fase a eliminazione diretta ha chiuso la sua campagna. La Germania ha segnato 13 gol in queste cinque partite, subendone cinque