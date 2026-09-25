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Nations League, quanto incassano i club: dalla Uefa 4mila euro a partita per giocatore

Nations League
©IPA/Fotogramma

Stanziati 104 milioni di euro per il Club Benefits Programme: alle società europee vanno 3.845 euro per ogni calciatore inserito nella distinta ufficiale delle partite di Nations League e qualificazioni a Euro 2028

ITALIA-BELGIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nonostante la lunga pausa per le nazionali, i club continuano a guadagnare. La Nations League, infatti, porta ricavi alle squadre che mettono i propri calciatori a disposizione delle nazionali attraverso il Club Benefits Programme, un meccanismo che esiste dal 2008. Per la Nations League e le qualificazioni agli Europei 2028, la Uefa ha stanziato 104 milioni di euro da distribuire ai club con un contributo calcolato per giocatore e per partita di 3.845 euro. Non è necessario che il calciatore entri in campo: il criterio considera tutti i presenti nella distinta ufficiale della partita. Nel caso di un giocatore in prestito, sarà il club che lo ha acquisito temporaneamente a ricevere il contributo e non la società proprietaria del cartellino. I pagamenti sono inoltre riservati ai club affiliati a una federazione appartenente alla Uefa, quindi se un calciatore milita in un club extraeuropeo non genera nessun contributo.

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