Harry Kane ha segnato il gol numero 88 con la maglia della nazionale inglese
Croazia-Inghilterra, il risultato in diretta LIVE
A Rijeka match di prestigio tra Croazia e Inghilterra appaiate a quota tre punti nel gruppo 3 di Lega A alle spalle della Spagna che comanda con due vittorie. Bilic schiera Modric con Kovacic e Sucic, c'è Baturina nel tridente. Tuchel con il solito Kane e Bellingham alle spalle. Gordon e Saka sulle corsie. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
14' - Prova faticosamente a risalire il campo la Croazia e lo fa con Perisic lanciato da Modric, Pickford preciso in uscita bassa
13' - Altra chance per l'Inghilterra, questa volta Kane si traveste da assist-man, palla dentro per Saka che non riesce nella deviazione vincente ma Saka era in posizione di fuorigioco
10' - Dominio assoluto dell'Inghilterra in questo avvio di gara, praticamente la Croazia non riesce a uscire dalla propria metà campo
8' - Inghilterra in vantaggio: segna Kane
La nazionale di Tuchel è in vantaggio, Bellingham può agire indisturbato sulla trequarti, palla dentro per Kane che non sbaglia davanti a Livakovic
6' - E' l'Inghilterra a fare la partita a Rijeka, la Croazia al momento attende cercando di sfruttare qualche ripartenza
3' - Prima chance per l'Inghilterra che va in verticale, azione di libera che smarca Gordon conclusione in diagonale, Livakovic ci mette i pugni e devia in angolo
Croazia-Inghilterra 0-0
Si parte a Rijeka
Inni nazionali, si parte da quello inglese
Le squadre stanno entrando in campo
Tecnicamente la gara di Rijeka è una gara a porte chiuse, con il divieto di assistere ai tifosi croati ma sono presenti quasi cinquemila bambini croati come spettatori, ammesso l'ingresso anche a 100 tifosi inglesi
Manca ormai poco all'inizio del match di Rijeka tra Croazia e Inghilterra, entrambe vogliono provare a vincere per continuare a recitare il ruolo di anti-Spagna nel girone
Serie A, i 198 convocati dalle Nazionali per la sosta di settembre e ottobre
Tra Nations League (in diretta su Sky Sport), qualificazioni alla Coppa d'Africa e amichevoli sono 198 i giocatori convocati dalla Serie A nelle rispettive Nazionali. Di seguito il bilancio squadra per squadra
Il bilancio dei convocati della A con le NazionaliVai al contenuto
I tifosi inglesi non saranno sistemati nella 'gabbia' allo stadio di Rijeka
Lo spogliatoio dell'Inghilterra a Rijeka
Elliot Anderson colleziona la sua 20^ apparizione con l'Inghilterra oggi, solo 392 giorni da quando ha debuttato - è il più veloce a reggiungere le 20 presenze con i Tre Leoni.
Nations League, quanto incassano i club: dalla Uefa 4mila euro a partita per giocatore
Stanziati 104 milioni di euro per il Club Benefits Programme: alle società europee vanno 3.845 euro per ogni calciatore inserito nella distinta ufficiale delle partite di Nations League e qualificazioni a Euro 2028
Nations League, quanto incassano i club per ogni giocatore convocatoVai al contenuto
I giocatori dell'Inghilterra allo stadio di Rijeka
L'Inghilterra presenta così la sfida di Rijeka alla Croazia
La formazione dell'Inghilterra in grafica
La formazione della Croazia in grafica
Inghilterra in 'rosso' a Rijeka
Inghilterra, le scelte di formazione
Tuchel non può rinunciare a Kane che sarà il terminale offensivo, alle sue spalle Bellingham che completa il trio sulla trequarti con Gordon e Saka. Anderson e Scott a centrocampo
Croazia, le scelte di formazione
Bilic schiera insieme Kovacic e Modric a centrocammpo insieme all'interista Sucic. Tridente con Musa, Ivanovic e Baturina. Perisic gioca da terzino sinistro
Nations League 2026-2027, le classifiche dei gironi
L'Italia pareggia in Francia e sale a 4 punti, a -2 dal Belgio e a -3 dalla Francia capolista. In Lega B l'Irlanda del Nord vince lo scontro diretto contro l'Ucraina ed è in testa al suo gruppo, la Bosnia ferma il filotto della Svezia col pareggio. Percorso netto per il Montenegro invece in Lega C grazie alla doppietta di Adzic. Di seguito le classifiche di tutti i gironi della Nations League: il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Tutte le classifiche dei gironi di Nations LeagueVai al contenuto
Donnarumma stratosferico: il video di tutte le parate in Francia-Italia
Sul pareggio azzurro in casa della Francia ci sono anche e soprattutto le mani di Gigio Donnarumma: una prodezza dopo l'altra, un guizzo dopo l'altro. Qui il video con tutti i suoi interventi decisivi: qual è stata la parata più difficile?
Donnarumma stratosferico: il VIDEO di tutte le sue parate in Francia-ItaliaVai al contenuto
Le formazioni ufficiali
CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic, P. Sucic; Ivanovic, Musa. Baturina. Ct. Bilic
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Konsa, Guéhi, Hall; Anderson, Scott; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct. Tuchel
Statistiche e curiosità
Harry Kane e Anthony Gordon sono andati a segno in entrambe le partite giocate finora dall’Inghilterra e puntano a confermarsi anche a Rijeka
Il precedente più significativo tra Croazia e Inghilterra
L’Inghilterra ha battuto la Croazia 4-2 ai Mondiali di quest’estate e 1-0 a UEFA EURO 2020, ma il precedente più significativo resta la semifinale del Mondiale 2018. In quell’occasione la Croazia vinse 2-1 e raggiunse per la prima volta la finale mondiale. Pochi mesi dopo, le due squadre si ritrovarono di fronte in Nations League proprio a Rijeka, dove pareggiarono 0-0
Il trend della Croazia nelle ultime gare ufficiali
La Croazia ha raccolto risultati altalenanti nelle ultime cinque uscite, con tre vittorie e due sconfitte.
I risultati della Croazia in questo avvio di Nations League
In Nations League il cammino è iniziato con un successo esterno contro la Cechia per 2-1, ma la pesante sconfitta per 4-1 contro la Spagna nell'ultimo turno ha frenato l'entusiasmo.
Com'è andato il Mondiale per la Croazia
Nel recente Mondiale, i croati hanno superato il girone prima di essere eliminati dal Portogallo.
I risultati dell'Inghilterra in questo avvio di Nations League
I Tre Leoni hanno aperto la Nations League con una sconfitta per 3-2 contro la Spagna, ma hanno risposto immediatamente battendo la Cechia per 2-0.
I precedenti tra Croazia e Inghilterra
Nei cinque precedenti l'Inghilterra ha ottenuto tre vittorie contro una della Croazia, con un pareggio, per un totale di dieci gol segnati contro sei subiti. L'unico successo croato in questo periodo risale alla semifinale mondiale del 2018.
Com'è andato il Mondiale per l'Inghilterra
In estate, al Mondiale, l'Inghilterra ha raggiunto la semifinale, superando la Norvegia prima di cedere all'Argentina.
Cosa è successo nel confronto più recente
Il confronto più recente tra le due nazionali risale al giugno 2026, quando l'Inghilterra si impose per 4-2 sulla Croazia nella fase a gironi del Mondiale.
Il trend dell'Inghilterra nelle ultime gare ufficiali
L'Inghilterra mostra un rendimento più solido, con tre vittorie nelle ultime cinque partite e due sconfitte.