A Rijeka match di prestigio tra Croazia e Inghilterra appaiate a quota tre punti nel gruppo 3 di Lega A alle spalle della Spagna che comanda con due vittorie. Bilic schiera Modric con Kovacic e Sucic, c'è Baturina nel tridente. Tuchel con il solito Kane e Bellingham alle spalle. Gordon e Saka sulle corsie. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW