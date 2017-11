Zaza verso forfait, esami Spinazzola

Non solo le condizioni di Bonucci, c'erano altre situazioni da tenere sotto controllo per lo staff sanitario azzurro. Prima di tutto Simone Zaza, per il quale però non c’è ottimismo: con ogni probabilità, infatti, lascerà il ritiro per fare ritorno in Spagna. L’attaccante ha ancora problemi al ginocchio sinistro, che non lo hanno reso arruolabile per l’andata e non lo rendono tale per la partita di lunedì. Da verificare anche Leonardo Spinazzola, fermato da un risentimento muscolare. Insomma, ancora tanti interrogativi sullo stato fisico di diversi azzurri. Per tutti coloro che non hanno giocato ieri in Svezia è previsto un allenamento, che si svolgerà al centro sportivo che generalmente ospita l’Inter