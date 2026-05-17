Dove vedere Como-Parma in tv

La partita tra Como e Parma , valida per la 37^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 17 maggio alle 12.00 in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Massimo Gobbi. Inviati Marco Demicheli e Mario Giunta. Edizione speciale di Sky Calcio Club , con Fabio Caressa che, nel prepartita dalle 11.00 e nel post dalle 14.00 , affronterà i temi della lotta per i posti in Europa insieme a Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini. Alle 12.00 la diretta dai campi di gioco riparte su Sky Sport 24 con Campo Aperto , condotto da Sara Benci con ospiti Stefano De Grandis, Alessio Scarchilli, Fernando Orsi e Luca Tommasini che darà aggiornamenti dai campi.

I numeri di Como e Parma

Sono 5 le sfide fra le due squadre finora. Il bilancio è un perfetto equilibrio, con una vittoria per parte e tre pareggi, incluso quello registrato nella gara di andata di questa stagione. Il Como ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie A. Il Parma è stato sconfitto nelle ultime due partite di Serie A e in questa stagione non ha mai subito tre ko consecutivi. Il Como ha stabilito il proprio record di gol in una singola stagione di Serie A arrivando a quota 60 (quello precedente era di 59 nel 1949/50); inoltre, con 18 vittorie in questo torneo, i lariani potrebbero superare il primato del club di 18 successi ottenuto nel campionato 1950/51.