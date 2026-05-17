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Como-Parma, dove vedere la partita in tv: gli orari

GUIDA TV

La sfida allo stadio Sinigaglia si giocherà oggi, domenica 17 maggio, alle 12.00. La partita sarà in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW

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Dove vedere Como-Parma in tv

La partita tra Como e Parma, valida per la 37^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 17 maggio alle 12.00 in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Massimo Gobbi. Inviati Marco Demicheli e Mario Giunta. Edizione speciale di Sky Calcio Club, con Fabio Caressa che, nel prepartita dalle 11.00 e nel post dalle 14.00, affronterà i temi della lotta per i posti in Europa insieme a Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini. Alle 12.00 la diretta dai campi di gioco riparte su Sky Sport 24 con Campo Aperto, condotto da Sara Benci con ospiti Stefano De Grandis, Alessio Scarchilli, Fernando Orsi e Luca Tommasini che darà aggiornamenti dai campi.

I numeri di Como e Parma

Sono 5 le sfide fra le due squadre finora. Il bilancio è un perfetto equilibrio, con una vittoria per parte e tre pareggi, incluso quello registrato nella gara di andata di questa stagione. Il Como ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie A. Il Parma è stato sconfitto nelle ultime due partite di Serie A e in questa stagione non ha mai subito tre ko consecutivi. Il Como ha stabilito il proprio record di gol in una singola stagione di Serie A arrivando a quota 60 (quello precedente era di 59 nel 1949/50); inoltre, con 18 vittorie in questo torneo, i lariani potrebbero superare il primato del club di 18 successi ottenuto nel campionato 1950/51.

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