Dove vedere Juve-Fiorentina in tv

Juventus-Fiorentina, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
La sfida dell'Allianz Stadium si svolgerà oggi, domenica 17 maggio, alle 12.00. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Edizione speciale di Sky Calcio Club, con Fabio Caressa che, nel prepartita dalle 11.00 e nel post dalle 14.00, affronterà i temi della lotta per i posti in Europa
Dove vedere Juventus-Fiorentina in tv
La partita tra Juventus e Fiorentina, valida per la 37^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 17 maggio alle 12.00 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Aldo Serena. Inviati Giovanni Guardalà e Vanessa Leonardi. Edizione speciale di Sky Calcio Club, con Fabio Caressa che, nel prepartita dalle 11.00 e nel post dalle 14.00, affronterà i temi della lotta per i posti in Europa insieme a Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini. Alle 12.00 la diretta dai campi di gioco riparte su Sky Sport 24 con Campo Aperto, condotto da Sara Benci con ospiti Stefano De Grandis, Alessio Scarchilli, Fernando Orsi e Luca Tommasini che darà aggiornamenti dai campi.
I numeri di Juventus e Fiorentina
Sono 173 le sfide fra le due squadre finora. La Juventus è la squadra che ha vinto più partite contro la Fiorentina nella storia della Serie A a girone unico: 82, almeno tre successi in più contro la Viola rispetto a qualsiasi altra e nessun club ha segnato più gol contro i toscani dei bianconeri nel torneo: 275, al pari dell'Inter. La Juventus ha perso solo uno degli ultimi 17 match casalinghi contro la Fiorentina in Serie A e non perde da 10 partite di fila in Serie A. La Fiorentina è la squadra che questa stagione ha avuto il miglior incremento di punti tra la prima e la seconda metà: 12 in più rispetto a tutti quelli collezionati nell'intero girone d'andata (13).