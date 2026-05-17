Dove vedere Juve-Fiorentina in tv

La partita tra Juventus e Fiorentina , valida per la 37^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 17 maggio alle 12.00 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Aldo Serena. Inviati Giovanni Guardalà e Vanessa Leonardi. Edizione speciale di Sky Calcio Club , con Fabio Caressa che, nel prepartita dalle 11.00 e nel post dalle 14.00 , affronterà i temi della lotta per i posti in Europa insieme a Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini. Alle 12.00 la diretta dai campi di gioco riparte su Sky Sport 24 con Campo Aperto , condotto da Sara Benci con ospiti Stefano De Grandis, Alessio Scarchilli, Fernando Orsi e Luca Tommasini che darà aggiornamenti dai campi.

I numeri di Juventus e Fiorentina

Sono 173 le sfide fra le due squadre finora. La Juventus è la squadra che ha vinto più partite contro la Fiorentina nella storia della Serie A a girone unico: 82, almeno tre successi in più contro la Viola rispetto a qualsiasi altra e nessun club ha segnato più gol contro i toscani dei bianconeri nel torneo: 275, al pari dell'Inter. La Juventus ha perso solo uno degli ultimi 17 match casalinghi contro la Fiorentina in Serie A e non perde da 10 partite di fila in Serie A. La Fiorentina è la squadra che questa stagione ha avuto il miglior incremento di punti tra la prima e la seconda metà: 12 in più rispetto a tutti quelli collezionati nell'intero girone d'andata (13).