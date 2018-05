Balotellinho

Il Balotelli di Ginevra era quello che fu inserito nella lista dei 23 candidati al Pallone d'oro, reduce dal super Europeo del 2012 e dal titolo conquistato in Premier con il Manchester City allenato proprio dal Mancio. Ma tra il club inglese e l'attaccante bresciano si era aperta ormai una voragine, ormai insanabile, e le sue intemperanze avevano convinto lo stesso Mancini a cederlo per il bene dei Citizens e del giocatore: così, il 31 gennaio del 2013 Balotelli si era trasferito al Milan, che condurrà poi alla qualificazione in Champions League. E la partita con il Brasile altro non era che un antipasto della Confederations Cup, un primo assaggio del duello con Neymar preparato per il 22 giugno a Salvador. Balo che, oggi, è uno dei 5 "sopravvissuti" dell'Italia di Ginevra insieme a Sirigu, Bonucci, De Sciglio ed El Shaarawy, che giocava in coppia con lui al Milan.

Gli italiani erano andati sotto 2-0 (Fred e Oscar), ma proprio da un angolo procurato e calciato dal "Faraone" (entrato nella ripresa al posto di Osvaldo) nasce al 54' la rete dell'1-2 di De Rossi, che sarà il primo ad abbracciare tre minuti più tardi Balotelli: una sassata dai 25 metri che non lascia scampo al suo ex compagno (all'Inter) Julio Cesar, festeggiata da Balo con la mano "a centrifuga" (nello stesso modo in cui Zidane ha celebrato la "cilena" di Bale nella finale di Champions. a Kiev peraltro, dove Sergio Ramos "spezzò" anche i nostri sogni europei...).