Il suo è stato solo un arrivederci dettato dalla tanta amarezza per la mancata qualificazione al Mondiale arrivata dopo lo spareggio perso con la Svezia: l'avventura in azzurro di Daniele De Rossi non è però arrivata al capolinea, anzi. Il centrocampista della Roma, che gode della grande stima del nuovo Commissario tecnico Roberto Mancini, tornerà a indossare la maglia della Nazionale: De Rossi, infatti, sarà convocato e dunque a disposizione del nuovo Ct azzurro per le gare contro la Polonia e il Portogallo che si disputeranno rispettivamente il prossimo 7 e 10 settembre. "Con la partita con la Svezia penso si sia chiuso il ciclo di alcuni di noi e del resto, quando si fallisce, bisogna pur sapere fare un passo indietro. Io però la Nazionale l'ho sempre vista come una famiglia e non è insomma che abbia messo un paletto, punto e basta. Se capita, chissà: se l'allenatore dovesse farsi vivo con me e se dovesse ritenermi utile o dicesse di avere bisogno, allora…", aveva dichiarato nei mesi scorsi lo stesso De Rossi in un un'intervista alla rivista dell’AIC 'Il Calciatore'. E così è stato.

Obiettivo l'Europeo del 2020

Daniele De Rossi tornerà in Nazionale e lo farà con l'obiettivo di disputare gli Europei del 2020 che scatteranno a Roma, allo stadio Olimpico. Il 'suo' stadio. Tra il centrocampista della Roma e Roberto Mancini c'è un'intesa totale, con il nuovo Commissario tecnico azzurro ben felice di poter avere a disposizione un leader come De Rossi. Che, questione legata al club, ha il contratto in scadenza nel 2019 ma il prolungamento – al momento opportuno – di una ulteriore stagione sembra destinato a essere una pura formalità.