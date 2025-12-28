Grande protagonista nel 3-0 contro il Verona, l'attaccante francese ha conquistato San Siro non solo con i gol ma anche con la sua esultanza unica. Quando segna, infatti, Nkunku estrae un palloncino (rosso, da quando è al Milan) dal calzettone e lo gonfia: un rito che ha un significato

San Siro ha un nuovo protagonista e un nuovo rito da aspettare con ansia. Nel 3-0 con cui il Milan di Allegri ha liquidato il Verona , la scena se l'è presa tutta Christopher Nkunku . Doppietta, giocate e, soprattutto, quel gesto che aveva promesso di portare anche in Italia: il palloncino . Dopo il rigore segnato al Verona, il numero 18 rossonero si è chinato, ha estratto un piccolo oggetto dal calzettone e ha iniziato a gonfiarlo, restando poi immobile a braccia aperte davanti alla Curva Sud. Un palloncino rosso, che sancisce definitivamente l'addio al blu dei tempi del Chelsea e il ritorno ai colori che lo avevano lanciato al Lipsia (anche lì, il palloncino era rosso).

La dedica dietro l'esultanza: "È tutto per mio figlio"

Ma perché lo fa? Molti tifosi se lo sono chiesto vedendolo in diretta tv o allo stadio. Non c'è dietro alcuno sponsor, né una scommessa persa con i compagni. La spiegazione è la più dolce possibile. Nkunku ha svelato l'arcano già nel 2022: "Il palloncino? È per mio figlio. A lui piacciono tantissimo e gli ho promesso che avrei esultato così ogni volta che avrei segnato". Una dedica da papà che richiede una logistica precisa: Christopher gioca tutti i 90 minuti con il palloncino sgonfio nascosto nel parastinchi, sperando di doverlo usare. Contro il Verona, dopo che il palloncino al Milan si era visto per ora solo in Coppa Italia a settembre contro il Lecce, il rito è avvenuto finalmente anche in campionato. Per la gioia dei tifosi milanisti. E se il palloncino piace al figlio di Nkunku, i gol piacciono decisamente a Massimiliano Allegri, che si gode un attaccante finalmente decisivo e... "gonfio" di entusiasmo.