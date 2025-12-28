Nkunku, doppietta e palloncino rosso: ecco perché esulta cosìla curiosità
Grande protagonista nel 3-0 contro il Verona, l'attaccante francese ha conquistato San Siro non solo con i gol ma anche con la sua esultanza unica. Quando segna, infatti, Nkunku estrae un palloncino (rosso, da quando è al Milan) dal calzettone e lo gonfia: un rito che ha un significato
San Siro ha un nuovo protagonista e un nuovo rito da aspettare con ansia. Nel 3-0 con cui il Milan di Allegri ha liquidato il Verona, la scena se l'è presa tutta Christopher Nkunku. Doppietta, giocate e, soprattutto, quel gesto che aveva promesso di portare anche in Italia: il palloncino. Dopo il rigore segnato al Verona, il numero 18 rossonero si è chinato, ha estratto un piccolo oggetto dal calzettone e ha iniziato a gonfiarlo, restando poi immobile a braccia aperte davanti alla Curva Sud. Un palloncino rosso, che sancisce definitivamente l'addio al blu dei tempi del Chelsea e il ritorno ai colori che lo avevano lanciato al Lipsia (anche lì, il palloncino era rosso).
La dedica dietro l'esultanza: "È tutto per mio figlio"
Ma perché lo fa? Molti tifosi se lo sono chiesto vedendolo in diretta tv o allo stadio. Non c'è dietro alcuno sponsor, né una scommessa persa con i compagni. La spiegazione è la più dolce possibile. Nkunku ha svelato l'arcano già nel 2022: "Il palloncino? È per mio figlio. A lui piacciono tantissimo e gli ho promesso che avrei esultato così ogni volta che avrei segnato". Una dedica da papà che richiede una logistica precisa: Christopher gioca tutti i 90 minuti con il palloncino sgonfio nascosto nel parastinchi, sperando di doverlo usare. Contro il Verona, dopo che il palloncino al Milan si era visto per ora solo in Coppa Italia a settembre contro il Lecce, il rito è avvenuto finalmente anche in campionato. Per la gioia dei tifosi milanisti. E se il palloncino piace al figlio di Nkunku, i gol piacciono decisamente a Massimiliano Allegri, che si gode un attaccante finalmente decisivo e... "gonfio" di entusiasmo.