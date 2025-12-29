Iachini: "Non esiterei a dare una mano alla Fiorentina"

Beppe Iachini , ex allenatore e calciatore della Fiorentina , è intervenuto a "Rai Radio 1", commentando il momento complicato che stanno vivendo i viola, ultimi in Serie A dopo 17 giornate: "Quando ti ritrovi con una classifica così, per i calciatori è una situazione anomala , di grande pressione. Bisogna superare difficoltà inaspettate anche a livello psicologico. Il mio augurio è che la situazione possa rimettersi a posto. Ci sono i margini per poter risistemare ". Su come uscire da questa situazione, Iachini ha aggiunto: "Serve una serie di risultati consecutivi per poter sbloccare la situazione e tornare a giocare con la giusta serenità. Da ultima in classifica, ormai c'è consapevolezza della situazione. Ora non c'è più motivo di dover essere impauriti ".

"In bocca al lupo a Vanoli, ci sono passato anch'io"

Sul possibile ritorno sulla panchina della Fiorentina, Iachini è stato molto chiaro: "Intanto faccio l'in bocca al lupo a Paolo Vanoli, ne ha bisogno in questo momento. Ci sono passato anch'io, per un allenatore sono momenti di grande responsabilità. In questo momento non ci sono stati veri e propri contatti. Faccio solo un grande in bocca al lupo a tutto l'ambiente viola, a cui sono molto legato: ho passato sei anni da calciatore, poi da allenatore. Poi quello che accadrà domani, si vedrà. Non esiterei a dare una mano, in questa situazione anche altri professionisti non rifiuterebbero. La Fiorentina è sempre una grande società, al di là del momento che sta vivendo".

"Paratici persona competente"

Iachini ha parlato anche di Fabio Paratici che dovrebbe diventare il nuovo ds della Fiorentina nei primi giorni di gennaio: "Lo conosco da tanti anni. È un professionista che ha affrontato tante situazioni, sia molto positive con vittorie importanti sia anche quelle da rimettere in sesto. È una persona molto competente, se dovesse arrivare sicuramente cercherà di dare una grande mano alla società e alla squadra. Ora c'è bisogno di ricompattarsi e fare risultati".