Protagonista del gol del pari contro il Bologna e di un ottimo inizio stagione con il Sassuolo, il difensore bosniaco piace tantissimo sul mercato. Intanto al Bournemouth di Tiago Pinto, e poi all’Inter. Il suo nome potrebbe essere anche valutato come contropartita nell’affare Frattesi (la Juventus ha infatti ancora il 50% sulla futura rivendita). Idea che appare al momento complicata