Muharemovic-Frattesi: l’Inter, la Juventus e il Bournemouth: lo scenario di calciomercatoCalciomercato
Protagonista del gol del pari contro il Bologna e di un ottimo inizio stagione con il Sassuolo, il difensore bosniaco piace tantissimo sul mercato. Intanto al Bournemouth di Tiago Pinto, e poi all’Inter. Il suo nome potrebbe essere anche valutato come contropartita nell’affare Frattesi (la Juventus ha infatti ancora il 50% sulla futura rivendita). Idea che appare al momento complicata
Ventidue anni, un inizio di stagione fantastico. Senza contare il gol che ha permesso al Sassuolo di pareggiare il momentaneo vantaggio del Bologna con Fabbian. Tarik Muharemovic piace sul mercato (tanto). Intanto al Bournemouth dell’ex Roma Tiago Pinto che si sta informando per giugno. Un profilo insomma molto apprezzato, così come molto apprezzato è dall’Inter di Marotta che in estate potrebbe essere chiamato a un restyling della difesa.
Contropartita nell’affare Frattesi?
La Juventus continua a cercare un centrocampista nel mercato di gennaio. Non è un mistero che gli occhi dei bianconeri siano su Davide Frattesi, anche se l’Inter non vuole svenderlo. Per cercare di abbassare la richiesta dell’Inter da 30 milioni di euro, la Juventus potrebbe pensare di inserire proprio il difensore (oggi al Sassuolo) ma sul quale vanta ancora il 50% della futura rivendita. La situazione è da monitorare.