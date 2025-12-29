Milan-Como, Simonelli: "Si gioca a San Siro nella prima data utile"il recupero
Intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, il presidente della Lega Serie A è tornato a parlare di Milan-Como, dopo che è ormai tramontata l’idea di farla disputare in Australia. Simonelli ha precisato che il match si giocherà “a San Siro nella prima data utile”. Possibile il recupero a metà febbraio, durante la settimana. Poi sulla Supercoppa: “La mia idea è di tornare alla formula classica, finale unica tra vincitrice del campionato e vincitrice Coppa Italia”
“Milan-Como si giocherà a San Siro, nella prima data utile”. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, è stato ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1 ed è tornato a parlare del match di campionato tra la squadra di Allegri e quella di Fabregas, che non sarà più disputato a Perth, in Australia. "Il Milan è uscito dalla Coppa Italia e la gara sarà piazzata il prima possibile in uno dei mercoledì in cui San Siro sarà libero dalla Champions dell'Inter. A questo punto la partita si farà a San Siro nella prima data utile. Dovremo aspettare il 31 gennaio, data in cui si decideranno i playoff di Champions League per stabilire quando San Siro sarà libero anche dall'Inter e uno di quei mercoledì sarà piazzata la gara, il prima possibile".
Milan-Como, le possibili date del recupero
Riguardo alla possibile data del recupero, non è ancora stata presa una decisione ufficiale. Secondo il regolamento, la partita deve essere recuperata nella prima data utile. Milan-Como -in origine in programma nel weekend del 7 e 8 febbraio, ma con San Siro impegnato per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026- sarà dunque giocata presumibilmente a metà febbraio, durante la settimana. Il Milan è libero dagli impegni di Coppa Italia ormai essendo stato eliminato. Resta da capire quando, anche in considerazione del cammino in Champions dell’Inter. La squadra di Chivu al momento è sesta e dunque accederebbe direttamente al turno successivo. Ma se dovesse passare attraverso i playoff, allora per trovare collocazione a Milan-Como bisognerebbe attendere i sorteggi di Champions, in modo che l’andata del match dell’Inter non coincida con il recupero di campionato del Milan.
“Supercoppa, possibile ritorno a finale unica”
Il presidente della Lega Serie A ha anche parlato del possibile ritorno al format con la finale unica per la Supercoppa Italiana, precisando però che a decidere deve essere il Consiglio di Lega. "Non abbiamo più il vincolo della doppia semifinale -ha detto Simonelli sempre a Radio Anch'io Sport- Il prossimo anno si giocherà la Coppa d'Asia a Riad e i sauditi, pur avendo ancora un'edizione contrattualizzata, hanno già detto che rinunceranno. Saremo liberi di scegliere luogo e formato. La mia idea è quella di tornare alla formula classica: finale unica tra vincitrice del campionato e vincitrice Coppa Italia. Se si andrà verso la finale unica, la data potrebbe anche essere all'inizio del campionato, come in passato. Ma sono scelte che riguardano il Consiglio di Lega, come del resto anche il luogo della finale".