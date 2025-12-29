Intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, il presidente della Lega Serie A è tornato a parlare di Milan-Como, dopo che è ormai tramontata l’idea di farla disputare in Australia. Simonelli ha precisato che il match si giocherà “a San Siro nella prima data utile”. Possibile il recupero a metà febbraio, durante la settimana. Poi sulla Supercoppa: “La mia idea è di tornare alla formula classica, finale unica tra vincitrice del campionato e vincitrice Coppa Italia” TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

“Milan-Como si giocherà a San Siro, nella prima data utile”. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, è stato ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1 ed è tornato a parlare del match di campionato tra la squadra di Allegri e quella di Fabregas, che non sarà più disputato a Perth, in Australia. "Il Milan è uscito dalla Coppa Italia e la gara sarà piazzata il prima possibile in uno dei mercoledì in cui San Siro sarà libero dalla Champions dell'Inter. A questo punto la partita si farà a San Siro nella prima data utile. Dovremo aspettare il 31 gennaio, data in cui si decideranno i playoff di Champions League per stabilire quando San Siro sarà libero anche dall'Inter e uno di quei mercoledì sarà piazzata la gara, il prima possibile".

Milan-Como, le possibili date del recupero Riguardo alla possibile data del recupero, non è ancora stata presa una decisione ufficiale. Secondo il regolamento, la partita deve essere recuperata nella prima data utile. Milan-Como -in origine in programma nel weekend del 7 e 8 febbraio, ma con San Siro impegnato per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026- sarà dunque giocata presumibilmente a metà febbraio, durante la settimana. Il Milan è libero dagli impegni di Coppa Italia ormai essendo stato eliminato. Resta da capire quando, anche in considerazione del cammino in Champions dell’Inter. La squadra di Chivu al momento è sesta e dunque accederebbe direttamente al turno successivo. Ma se dovesse passare attraverso i playoff, allora per trovare collocazione a Milan-Como bisognerebbe attendere i sorteggi di Champions, in modo che l’andata del match dell’Inter non coincida con il recupero di campionato del Milan.