Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Chivu dopo Atalanta-Inter: "1° posto non scontato. Conte? Ciò che dice non mi interessa"

inter

L'allenatore rumeno ha commentato l'1-0 in trasferta con l'Atalanta: "Una vittoria importante contro una squadra in ripresa - ha spiegato -. Primo posto non scontato, vogliamo essere all'altezza delle aspettative. Felice di avere 4 attaccanti straordinari. Conte? Quello che dice non mi interessa, non voglio far casino"

ATALANTA-INTER 0-1: HIGHLIGHTSCLASSIFICAPAGELLE

L'Inter riscatta la deludente sconfitta in Supercoppa, vincendo 1-0 alla New Balance Arena e riprendendosi il 1° posto in classifica. A Bergamo è Lautaro a piegare la resistenza dell'Atalanta, firmando il quarto successo di fila in campionato. Tre punti fondamentali commentati così da Cristian Chivu: "Una vittoria importante su questo campo, non è mai facile giocare qui e contro una squadra in ripresa - ha detto -. Abbiamo cercato di fare il nostro gioco, nel primo tempo qualcosa ci hanno concesso e a noi è mancata un po' di lucidità negli ultimi 20 metri, ma la squadra ha fatto bene e anche chi è entrato ha fatto bene, Esposito con l'assist ma anche gli altri che si sono rimboccati le maniche e si sono messi a disposizione del gruppo. A volte ci è mancata continuità nei risultati, però è un calendario molto impegnativo. Trovare energie non è mai semplice, bisogna migliorare quest'aspetto, dobbiamo continuare a lavorare sodo perché l'obiettivo è essere competitivi per tutta la stagione. Io sono contento anche della prestazione di Marcus perché si è dato da fare, ha impegnato i loro difensori, ha corso, fatte le pressioni giuste. C'è anche Bonny e non bisogna dimenticarlo. Sono dei ragazzi che si sono inseriti alla grande, che si fanno voler bene da tutto il gruppo, si impegnano e danno il loro apporto ogni volta che sono subentrati. Ci fa piacere avere 4 attaccanti straordinari, si divertono, fanno gol e danno il loro apporto al nostro cammino".

"Conte? Quello che dice non mi interessa"

"Primo posto? Nel calcio niente è scontato, per arrivare a essere competitivi bisogna osare - ha aggiunto l'allenatore nerazzurro -. Per ora li campo dice questo, ma non è finito neanche il girone d'andata e la strada è ancora lunga. Vogliamo essere competitivi, a volte bisogna combattere anche contro le ingiustizie e contro chi pensa che è tutto scontato, alla fine è il campo che dimostra il reale valore di una squadra. Cerchiamo di battere colpo su colpo, sempre a testa alta e reagiamo alle difficoltà. Quello che dice Conte non mi interessa. Se siamo abituati a fare casino facciamo casino, ma io non lo farò perché non mi piace e voglio trasmettere dei valori. L'unico obiettivo che abbiamo è lavorare sodo per essere all'altezza delle aspettative da parte di tutti".

Approfondimento

Marcatori Inter all-time: Lautaro a -5 da Boninba

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Chivu: "Bella vittoria. Conte? Non mi interessa"

inter

L'allenatore rumeno ha commentato l'1-0 in trasferta con l'Atalanta: "Una vittoria importante...

Milan, perché Nkunku esulta col palloncino rosso

la curiosità

Grande protagonista nel 3-0 contro il Verona, l'attaccante francese ha conquistato San Siro non...

Di Lorenzo: "Daremo sempre tutto per Conte"

napoli

Il capitano degli azzurri è intervenuto su Sky dopo la vittoria con la Cremonese: "Chiudiamo un...

Conte: "Nel 2025 abbiamo fatto cose straordinarie"

napoli

Conte ha commentato la vittoria del suo Napoli sulla Cremonese: "Festeggiamo un 2025 bellissimo...

Allegri: "Scudetto? Obiettivo tornare tra prime 4"

MILAN

I rossoneri ritrovano la vittoria battendo 3-0 l'Hellas, partita e prestazione analizzate da...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE