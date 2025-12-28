L'Inter riscatta la deludente sconfitta in Supercoppa, vincendo 1-0 alla New Balance Arena e riprendendosi il 1° posto in classifica. A Bergamo è Lautaro a piegare la resistenza dell'Atalanta, firmando il quarto successo di fila in campionato. Tre punti fondamentali commentati così da Cristian Chivu: "Una vittoria importante su questo campo, non è mai facile giocare qui e contro una squadra in ripresa - ha detto -. Abbiamo cercato di fare il nostro gioco, nel primo tempo qualcosa ci hanno concesso e a noi è mancata un po' di lucidità negli ultimi 20 metri, ma la squadra ha fatto bene e anche chi è entrato ha fatto bene, Esposito con l'assist ma anche gli altri che si sono rimboccati le maniche e si sono messi a disposizione del gruppo. A volte ci è mancata continuità nei risultati, però è un calendario molto impegnativo. Trovare energie non è mai semplice, bisogna migliorare quest'aspetto, dobbiamo continuare a lavorare sodo perché l'obiettivo è essere competitivi per tutta la stagione. Io sono contento anche della prestazione di Marcus perché si è dato da fare, ha impegnato i loro difensori, ha corso, fatte le pressioni giuste. C'è anche Bonny e non bisogna dimenticarlo. Sono dei ragazzi che si sono inseriti alla grande, che si fanno voler bene da tutto il gruppo, si impegnano e danno il loro apporto ogni volta che sono subentrati. Ci fa piacere avere 4 attaccanti straordinari, si divertono, fanno gol e danno il loro apporto al nostro cammino".