Chivu dopo Atalanta-Inter: "1° posto non scontato. Conte? Ciò che dice non mi interessa"inter
L'allenatore rumeno ha commentato l'1-0 in trasferta con l'Atalanta: "Una vittoria importante contro una squadra in ripresa - ha spiegato -. Primo posto non scontato, vogliamo essere all'altezza delle aspettative. Felice di avere 4 attaccanti straordinari. Conte? Quello che dice non mi interessa, non voglio far casino"
ATALANTA-INTER 0-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE
L'Inter riscatta la deludente sconfitta in Supercoppa, vincendo 1-0 alla New Balance Arena e riprendendosi il 1° posto in classifica. A Bergamo è Lautaro a piegare la resistenza dell'Atalanta, firmando il quarto successo di fila in campionato. Tre punti fondamentali commentati così da Cristian Chivu: "Una vittoria importante su questo campo, non è mai facile giocare qui e contro una squadra in ripresa - ha detto -. Abbiamo cercato di fare il nostro gioco, nel primo tempo qualcosa ci hanno concesso e a noi è mancata un po' di lucidità negli ultimi 20 metri, ma la squadra ha fatto bene e anche chi è entrato ha fatto bene, Esposito con l'assist ma anche gli altri che si sono rimboccati le maniche e si sono messi a disposizione del gruppo. A volte ci è mancata continuità nei risultati, però è un calendario molto impegnativo. Trovare energie non è mai semplice, bisogna migliorare quest'aspetto, dobbiamo continuare a lavorare sodo perché l'obiettivo è essere competitivi per tutta la stagione. Io sono contento anche della prestazione di Marcus perché si è dato da fare, ha impegnato i loro difensori, ha corso, fatte le pressioni giuste. C'è anche Bonny e non bisogna dimenticarlo. Sono dei ragazzi che si sono inseriti alla grande, che si fanno voler bene da tutto il gruppo, si impegnano e danno il loro apporto ogni volta che sono subentrati. Ci fa piacere avere 4 attaccanti straordinari, si divertono, fanno gol e danno il loro apporto al nostro cammino".
"Conte? Quello che dice non mi interessa"
"Primo posto? Nel calcio niente è scontato, per arrivare a essere competitivi bisogna osare - ha aggiunto l'allenatore nerazzurro -. Per ora li campo dice questo, ma non è finito neanche il girone d'andata e la strada è ancora lunga. Vogliamo essere competitivi, a volte bisogna combattere anche contro le ingiustizie e contro chi pensa che è tutto scontato, alla fine è il campo che dimostra il reale valore di una squadra. Cerchiamo di battere colpo su colpo, sempre a testa alta e reagiamo alle difficoltà. Quello che dice Conte non mi interessa. Se siamo abituati a fare casino facciamo casino, ma io non lo farò perché non mi piace e voglio trasmettere dei valori. L'unico obiettivo che abbiamo è lavorare sodo per essere all'altezza delle aspettative da parte di tutti".