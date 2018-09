E’ l’uomo del momento, capocannoniere a sorpresa del campionato di Serie A. Tre gol in due giornate per Marco Benassi, che dopo l’exploit di questo inizio di stagione con la maglia della Fiorentina adesso potrebbe coronare anche il sogno di esordire in Nazionale maggiore. Convocato dal CT Roberto Mancini in vista degli impegni contro Polonia e Portogallo validi per la Uefa Nations League, il centrocampista – intervenuto in conferenza stampa dal Centro Tecnico Federale di Coverciano - ha parlato del suo magic moment. "Sono qui per offrire il mio contributo e, ovviamente, per dare il massimo. In questo momento non sto pensando all’esordio – ha ammesso Benassi -, il mio obiettivo è fare bene in allenamento. Poi toccherà all’allenatore decidere. Di sicuro sto vivendo un momento importante, il migliore da quando sono in Serie A. Alla Fiorentina conosco il gruppo già dallo scorso anno e ho iniziato la stagione più libero mentalmente. So che sarà difficile continuare a fare gol con questa continuità, anche se le mie caratteristiche mi portano ad andare in avanti. In ogni caso, prima di tutto contano le prestazioni. I gol poi sono una conseguenza".