Mentre Mancini a Coverciano lavora sul campo con l’obiettivo Euro2020, la Federazione mette a segno un importante accordo. Oggi infatti è stata ufficializzata la partnership con Armani, una delle case di moda italiane più famose al mondo. Le divise ufficiali delle azzurre e degli azzurri per i prossimi 4 anni saranno firmate dallo stilista che aveva già disegnato quelle per la spedizione della Nazionale di Sacchi in Usa nel 1994 e per le spedizioni azzurre alle Olimpiadi del 2012 e 2016

Le parole di Armani e Gravina

“Questo accordo mi rende particolarmente felice: torno al calcio dopo l'esperienza con il Chelsea e con il Bayern, e torno a vestire la Nazionale italiana, per la quale disegnai le divise dei Mondiali 1994. Sono orgoglioso di collaborare con la FIGC e di offrire ai nostri atleti la mia idea di formalità morbida, di praticità elegante. Ho creato un guardaroba coerente con il mio stile, pensato per atleti in continuo movimento. È un altro modo di portare l'italianità nel mondo" questo il commento di Giorgio Armani. Della collaborazione con lo stilista ha parlato anche il Presidente della FIGC Gravina: “Siamo orgogliosi che un'eccellenza italiana come Emporio Armani, leader internazionale nel settore del Fashion, abbia deciso di legare il suo brand alle Nazionali italiane di calcio; è un passaggio importante nel percorso di rifondazione che abbiamo intrapreso, anche perché questa unione consentirà di diffondere al meglio i valori legati all'Azzurro e al made in Italy in tutto il mondo. Desidero ringraziare Giorgio Armani e tutto il suo staff per l'entusiasmo che ha portato alla sigla di questo accordo".